Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ призвали изменить способ продажи страховок в банках

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) призвала Центральный банк России изменить требования к новому способу продажи банками страховых продуктов.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

На долгую памятку: банки сменили тактику продаж непрофильных продуктов

Крупные банки нашли новый способ нарастить продажи страховых продуктов.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Банки нашли способ увеличить выручку от страховых продуктов

Телеканал 360°вчера в 19:29

Эксперты рассказали о рисках новой банковской услуги

Deita.ru00:45

Банки не предоставляют полную информацию покупателям при продаже страховок

Газета.Ru01:17

Банки начали зарабатывать на россиянах с помощью страховок

ФедералПрессвчера в 22:27

Банки нашли новый способ заработать на клиентах

URA.Ruвчера в 21:12

Банки нашли новый способ продавать клиентам страховки

Комсомольская правда04:21

ЦБ призвали изменить способ продажи страховок в банках

Известиявчера в 20:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Авто

Genesis показал новый седан Genesis G80

Автоновости дня 02:10
Происшествия

Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье

RT на русском 05:35
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
РИА Новости 04:39
Политика

Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
REGNUM 05:36
Общество

В Москве кремировали мужа блогера Диденко

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Известия 04:28
Политика

Литва возглавила силы быстрого реагирования ЕС на кибератаки

Литва координировала осуществление проекта по созданию сил быстрого кибернетического реагирования ЕС, который был одобрен в конце 2017 года участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO).
ТАСС 05:05
Авто

«АвтоВАЗ» начал выпуск топовой версии Lada Xray Cross

Российский автомобильный завод «АвтоВАЗ» приступил к выпуску новой модификации Lada Xray Cross, которая получила название Instinct.
Известия 02:51
Экономика

Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход россиян

Рекомендованный семейный доход россиян, который позволит комфортно обслуживать ипотеку, составил 70,7 тыс. руб. За полгода показатель снизился почти на 7%.
РБК 05:07
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Политика

Кремль отреагировал на сообщения о минировании самолетов

Спецслужбы России работают по поиску авторов сообщений о якобы минировании самолетов, рано или поздно злоумышленников поймают и накажут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:26
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Известия 04:52
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Экономика

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
РБК 03:49
Футбол

Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен

Российский футбольный союз принял решение отложить четвертьфинальный поединок из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле.
Радио Зенит вчера в 10:04
Происшествия

«Заминированный» самолет из Петербурга приземлился в Симферополе

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Петербург – Симферополь, после сообщения о «минировании» благополучно приземлился в Крыму, сообщил источник в авиационных службах.
Взгляд.ру 04:13
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости 03:37
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, превышающих 28 дней.
BFM.ru вчера в 19:11
Общество

В Петербурге зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

В пятницу, 5 марта, стало известно, что в Петербурге официально зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 04:35
Шоу-бизнес

Журналист Гаспарян показал реальное лицо певицы Понаровской

Народные новости вчера в 22:38
Политика

Сторчак покинул пост замминистра финансов России

Отмечается, что Сторчак покинул пост «в связи с переходом на другую работу».
RT на русском 05:31
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Российская газета 05:31
Футбол

Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

Вести.Ru вчера в 23:17
Общество

О бесполезности школьного образования для девочек заявили в РПЦ

Ранее Смирнова уже обвиняли в женоненависничестве после того, как представитель Российской Церкви заявил, что женщины, состоящие в гражданском браке, являются своего рода проститутками.
Live24 вчера в 09:42
Общество

Кирилл Клейменов отреагирует в эфире на сравнение с презервативом

Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы "Время", где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей.
Газета.Ru 04:37
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 вчера в 05:03
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс вчера в 05:53
Общество

Греф раскритиковал уровень высшего образования в России

Уровень высшего образования в России является недостаточно высоким. Такое мнение высказал в четверг, 5 марта, глава Сбербанка Герман Греф.
Известия 05:21
Политика

Путин сравнил Касперского с Илоном Маском

Коммерсантъ 02:26
Происшествия

В Омске двух главврачей уволили из-за смерти многодетной матери

В Омской области руководители Калачинской и Горьковской ЦРБ Игорь Соколов и Валерий Корсаков лишились постов после смерти многодетной сельчанки.
Российская газета 02:00
Политика

Кремль: Путин не планирует обсуждать досрочные выборы в Госдуму

По словам Пескова, в четверг веером на встрече с депутатами глава государства собирается обсуждать поправки в Конституцию.
Московский Комсомолец 04:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное