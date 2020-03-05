Экономика
ИзвестияЦБ призвали изменить способ продажи страховок в банках
Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) призвала Центральный банк России изменить требования к новому способу продажи банками страховых продуктов.
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с чего всё началось
Крупные банки нашли новый способ нарастить продажи страховых продуктов.Известиявчера в 16:01
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Авто
Genesis показал новый седан Genesis G80
Происшествия
Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
Политика
Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Общество
В Москве кремировали мужа блогера Диденко
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли три человека, включая мужа, опубликовала в своем Instagram пост в память о супруге.
Политика
Литва возглавила силы быстрого реагирования ЕС на кибератаки
Литва координировала осуществление проекта по созданию сил быстрого кибернетического реагирования ЕС, который был одобрен в конце 2017 года участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO).
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск топовой версии Lada Xray Cross
Российский автомобильный завод «АвтоВАЗ» приступил к выпуску новой модификации Lada Xray Cross, которая получила название Instinct.
Экономика
Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход россиян
Рекомендованный семейный доход россиян, который позволит комфортно обслуживать ипотеку, составил 70,7 тыс. руб. За полгода показатель снизился почти на 7%.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Политика
Кремль отреагировал на сообщения о минировании самолетов
Спецслужбы России работают по поиску авторов сообщений о якобы минировании самолетов, рано или поздно злоумышленников поймают и накажут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Экономика
ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен
Российский футбольный союз принял решение отложить четвертьфинальный поединок из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле.
Происшествия
«Заминированный» самолет из Петербурга приземлился в Симферополе
Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Петербург – Симферополь, после сообщения о «минировании» благополучно приземлился в Крыму, сообщил источник в авиационных службах.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, превышающих 28 дней.
Общество
В Петербурге зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
В пятницу, 5 марта, стало известно, что в Петербурге официально зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.
Шоу-бизнес
Журналист Гаспарян показал реальное лицо певицы Понаровской
Политика
Сторчак покинул пост замминистра финансов России
Отмечается, что Сторчак покинул пост «в связи с переходом на другую работу».
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Футбол
Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо
Общество
О бесполезности школьного образования для девочек заявили в РПЦ
Ранее Смирнова уже обвиняли в женоненависничестве после того, как представитель Российской Церкви заявил, что женщины, состоящие в гражданском браке, являются своего рода проститутками.
Общество
Кирилл Клейменов отреагирует в эфире на сравнение с презервативом
Ранее в Twitter компании Vizit появился коллаж с кадром из программы "Время", где Клейменов одет в синий пиджак и красный галстук, а рядом изображена пачка с дизайном, похожим на костюм ведущего новостей.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Общество
Греф раскритиковал уровень высшего образования в России
Уровень высшего образования в России является недостаточно высоким. Такое мнение высказал в четверг, 5 марта, глава Сбербанка Герман Греф.
Политика
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Происшествия
В Омске двух главврачей уволили из-за смерти многодетной матери
В Омской области руководители Калачинской и Горьковской ЦРБ Игорь Соколов и Валерий Корсаков лишились постов после смерти многодетной сельчанки.
Политика
Кремль: Путин не планирует обсуждать досрочные выборы в Госдуму
По словам Пескова, в четверг веером на встрече с депутатами глава государства собирается обсуждать поправки в Конституцию.