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ЦБ проанализировал практику некорректных продаж полисов заемщикам

В ходе поведенческого надзора ЦБ выявил случаи некорректного поведения агентов страховщиков — банков, автосалонов и других посредников, которые под видом страхования продавали заемщикам «продукты с низкой клиентской ценностью»: флешки с информационной продукцией, юридические услуги или страховые полисы, не связанные с кредитом.В источнике

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