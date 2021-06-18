В ходе поведенческого надзора ЦБ выявил случаи некорректного поведения агентов страховщиков — банков, автосалонов и других посредников, которые под видом страхования продавали заемщикам «продукты с низкой клиентской ценностью»: флешки с информационной продукцией, юридические услуги или страховые полисы, не связанные с кредитом.

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