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ЦБ проанализировал практику некорректных продаж полисов заемщикам

ЦБ опубликовал «Обзор практик реализации страховых услуг при заключении кредитного договора», в котором описал семь сравнительно честных способов отъема денег у населения под видом страхования.
Коммерсантъ
Еще одна проблема — недостаточное информирование граждан.
Долг.рф
По итогам выявления недобросовестных практик ЦБ принял меры надзорного реагирования к страховщикам таких агентов.
Коммерсантъ
Однако в реальности гражданам продавались сразу два полиса разной стоимости, один из которых не оказывал никакого влияния на параметры кредитного договора.
Финмаркет

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