Инфляция в Уральском федеральном округе за год составила 5,29%

Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в мае 2021 года составила 5,29%, что на 0,40 процентного пункта (п. п.) больше по сравнению с апрелем, но ниже, чем в целом по России (6,02%).