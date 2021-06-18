КоммерсантъЦБ проанализировал практику некорректных продаж полисов заемщикамЦБ опубликовал «Обзор практик реализации страховых услуг при заключении кредитного договора», в котором описал семь сравнительно честных способов отъема денег у населения под видом страхования.КоммерсантъЕще одна проблема — недостаточное информирование граждан.Долг.рфПо итогам выявления недобросовестных практик ЦБ принял меры надзорного реагирования к страховщикам таких агентов.КоммерсантъОднако в реальности гражданам продавались сразу два полиса разной стоимости, один из которых не оказывал никакого влияния на параметры кредитного договора.ФинмаркетЧитать далееСвернутьПодробнее о событииБанк России рассказал о недобросовестной работе страховых агентовПРАЙМ22:10ЦБ переоформит лицензии «Чрезвычайной страховой компании»Агентство страховых новостейвчера в 04:49ЦБ назвал способы обмана со страховками при выдаче кредитовВедомостивчера в 12:33В ЦБ рассказали, как страховщики наживаются на клиентахРоссийская газетавчера в 11:32ЦБ рассказал об уловках страховщиков по навязыванию дополнительных услугПарламентская газетавчера в 10:55ЦБ РФ: навязывание дополнительных услуг страховщиками – недопустимоБизнес.Рувчера в 09:33ЦБ проанализировал практику некорректных продаж полисов заемщикамКоммерсантъ17:34ЦБ выявил схемы навязывания дополнительных услуг под видом страхованияFrank Mediaвчера в 09:42Показать ещёОценить17Поделиться