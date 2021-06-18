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ЦБ проанализировал практику некорректных продаж полисов заемщикам

Агенты страховщиков (банки, автосалоны и другие посредники) в ряде случаев одновременно с продажей страховых полисов предлагают потребителям дополнительные продукты и услуги, не относящиеся к страхованию, — например, юридические, сообщают в ЦБ РФ.
Долг.рф
В частности, Банк России считает недопустимым навязывание дополнительных услуг при оформлении страховок.
Российская газета
Еще одна проблема — недостаточное информирование граждан.
Долг.рф
По итогам выявления недобросовестных практик ЦБ принял меры надзорного реагирования к страховщикам таких агентов.
Коммерсантъ

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