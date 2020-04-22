Финансы
Деловое.ТВЦентробанк израсходовал рекордную сумму на поддержку рубля
Был побит дневной рекорд с начала интервенций весной 2020 года. Центробанк израсходовал рекордную сумму на поддержку рубля. В понедельник организация потратила более 222 млн долларов.
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Комментарии
Технологии
Мошенники угрожают заразить коронавирусом пользователей порносайтов
Преступники шантажируют пользователей порносайтов, угрожая заразить их коронавирусом, сообщает News.ru со ссылкой на компанию ESET, специализирующуюся на информационной безопасности.
Москва 24 10:28
Политика
Трамп решил приостановить иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что подпишет распоряжение о временном приостановлении иммиграции в страну.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 02:28
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили, что в 100 метрах расположен еще один мост, потому движение внутри райцентра не приостановлено.
REGNUM 09:38
Общество
Сильный ветер повалил 132 дерева в Москве
Шквалистый ветер в Москве повалил уже более 130 деревьев и повредил 26 автомобилей, информации о пострадавших не поступало, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИАМО 12:08
Футбол
«Ливерпуль» поддержал медиков, которые борются с пандемией коронавируса
«Ливерпуль» выразил поддержку сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) и медикам, которые борются с пандемией коронавируса.
Чемпионат 12:43
Общество
Врач назвал главный способ передачи коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Здоровье
В Великобритании заявили о пике заболеваемости коронавирусом
Великобритания достигла пика заболеваемости коронавирусом, утверждает местный министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
Московский Комсомолец 09:00
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Здоровье
В Бергамо оценили работу российских военных медиков
Начальник медучреждения Оливьеро Волотти заявил, что российские специалисты проявили высокий профессионализм.
Деловое.ТВ 04:01
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 19 апреля в 13:45
Общество
Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели
При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:04
Общество
Единственный в России завод по производству картошки фри остановился
Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
Космос
Ученые заявили, что инопланетяне боятся встречи с землянами
Политическая Экспертиза вчера в 22:12
Общество
Число погибших носителей коронавируса в Италии превысило 25 тысяч
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 187 327.
REGNUM 12:17
Хоккей
Гатиятулин подпишет с «Трактором» трехлетний контракт
Челябинский «Трактор» возглавит Анвар Гатиятулин, с которым скоро будет подписан контракт. Соглашение рассчитано на три года.
Матч ТВ 10:06
Общество
В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса
Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.
Интерфакс 10:29
Энергетика
У США возникли новые проблемы с нефтью
Новые проблемы с нефтью возникли у США.
Lenta.ru 12:46
Политика
В Кремле назвали «очень серьёзной» ситуацию с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNBC заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 является «очень серьёзной».
RT на русском 12:13
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Интернет
«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер
В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
Sostav.ru 08:45
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
У шести севастопольцев нашли коронавирус
Севастополь, 22 апреля 2020, 18:03 — REGNUM У шести жителей Севастополя подтвердили наличие коронавируса.
REGNUM 11:03
Экономика
В России выросло число закрывшихся ИП
По итогам марта 2020 года в России выросло число закрывшихся ИП. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
9111.ru вчера в 06:06
Кино
Смолянин сыграл одну из главных ролей в сериале на федеральном канале
Степан Девонин сыграл в сериале роль отца Саньки – Федора.
SmolDaily 09:36
Здоровье
В Башкирии в РКБ имени Куватова пациенты плакали
В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения.
Общественная электронная газета 06:32