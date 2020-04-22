Финансы

Деловое.ТВДеловое.ТВЦентробанк израсходовал рекордную сумму на поддержку рубля

Был побит дневной рекорд с начала интервенций весной 2020 года. Центробанк израсходовал рекордную сумму на поддержку рубля. В понедельник организация потратила более 222 млн долларов.
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Назван главный способ передачи коронавируса

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Новые проблемы с нефтью возникли у США.
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