Финансы

Право.руПраво.руЦентробанк потратил рекордную сумму на поддержку рубля

Суммы, которые Центробанк тратил на поддержку российской валюты в предыдущие сессии торгов, 17 и 20 апреля, на тот момент также были рекордными - 14,8 млрд руб. в перерасчете. Несмотря на это, рубль продолжал падать все эти дни.
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ЦБ отчитался о рекордных тратах валюты на спасение рубля

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Центробанк продал рекордный объем валюты для поддержки рубля

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ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

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Российский Центробанк продал рекордный объем валюты

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ЦБ потратил рекордную сумму на поддержку рубля

Коммерсантъ04:51

Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля

РБК03:48
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Комментарии

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РИА Новости вчера в 09:15
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму

В Крыму найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
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Общество

Мантуров: РФ в апреле нарастит производство аппаратов ИВЛ в восемь раз

РФ в апреле нарастит производство аппаратов ИВЛ в 8 раз, до 800 единиц, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
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Экономика

Поставщик картошки фри для McDonald’s временно приостановил работу завода

Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
РБК 06:58
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Общество

В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
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Общество

Названо соотношение числа мужчин и женщин в России

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России на начало 2020 года.
Московский Комсомолец 02:19
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Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
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Общество

Правительство Украины продлевает общенациональный карантин до 11 мая

Правительство Украины для сдерживания дальнейшего распространения коронавируса продлевает действие общенационального карантина до 11 мая.
ТАСС 06:52
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Экономика

АСИ предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Поднятие пенсий и заработной платы бюджетникам в размере 5-10% может существенно помочь в повышении спроса на продукты питания.
RuNews24.ru 20 апреля в 03:35
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Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
РИА Новости 02:59
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Здоровье

Коронавирус нашли в восьми больницах Свердловской области

В Свердловской области в восьми больницах у пациентов и врачей нашли коронавирус.
Екатеринбург в эфире 07:22
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Здоровье

В Башкирии в РКБ имени Куватова пациенты плакали

В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения.
Общественная электронная газета 06:32
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Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
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Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Общество

Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина

REGNUM 05:40
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Здоровье

В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
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Общество

Павел Дуров прогнозирует цивилизационный сдвиг из-за коронавируса

Газета.Ru 02:16
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Происшествия

Полицейскую начальницу проверяют из-за аудио с «планом по штрафам»

Ранее "Омбудсмен полиции" сообщил, что полицейская начальница якобы заставляла подчиненных выполнять "план" по числу штрафов за нарушение самоизоляции.
Московский Комсомолец 07:05
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Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Газета.Ru 05:28
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Любовница Ивана Телегина показала эротичное фото

Сегодня же, новая пассия хоккеиста решила показать, на что же "позарился" Телегин, показав свою стройную фигуру в инстаграм.
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Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Lenta.ru 01:56
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Происшествия

В курганском городе найдено тело замначальника отдела полиции

Шадринск, Курганская область, 22 апреля 2020, 13:58 — REGNUM В курганском городе Шадринске в одном из служебных помещений было найдено тело заместителя начальника отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела полиции.
REGNUM 06:58
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Происшествия

В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ

В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 06:56
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Общество

Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, известный врач и телеведущий Александр Мясников озвучил новый прогноз о пике эпидемии коронавируса в России.
Medical Note 03:59
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Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
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Путин подписал закон, отменяющий НДФЛ с выплат медикам

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Госдума РФ приняла поправки, освобождающие выплаты медицинским работникам от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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Кокорин рассказал о ходе переговоров по новому контракту с «Зенитом»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о ситуации вокруг его истекающего контракта с «Зенитом».
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
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