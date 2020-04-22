Суммы, которые Центробанк тратил на поддержку российской валюты в предыдущие сессии торгов, 17 и 20 апреля, на тот момент также были рекордными - 14,8 млрд руб. в перерасчете. Несмотря на это, рубль продолжал падать все эти дни.

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