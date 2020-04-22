Коронавирус

ВедомостиВедомостиЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора. Днем ранее Банк России продал валюту на 14,8 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать524

Подробнее о событии

ЦБ повысил курс доллара до 77,04 рубля. Курс евро - до 83,68 рубля

ТАСС06:53

Центробанк продал рекордный объем валюты для поддержки рубля

РИА Новости06:18

Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля

РБК03:48

Центробанк потратил рекордно много на спасение рубля

Lenta.ru05:26

ЦБ потратил рекордную сумму на поддержку рубля

Коммерсантъ04:51

Банк России в течение понедельника 20 апреля израсходовал на поддержку курса рубля более 222 миллионов долларов

Эхо Москвы04:32

ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

Ведомости06:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Здоровье

В Ростовской области 398 человек заражены коронавирусом

На 22 апреля в Ростовской области число подтвержденных случаев заражения COVID-19 увеличилось до 398.
Kursk.com 04:20
287
Религия

Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса

Территория новостей вчера в 09:30
678
Транспорт

Дептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах

В московское метро не смогли попасть 600 человек, так как их проездная карта «Тройка» не была привязана к цифровому пропуску.
РБК 05:52
76
Политика

В Кремле назвали бездоказательными теории о происхождении коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов теорию, которую поддерживает ряд западных лидеров и СМИ, об искусственном происхождении вируса, с намеком на Китай.
Российская газета 06:22
114
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
11K
Политика

В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
38
Экономика

В Саратовской области принят «второй пакет» мер поддержки бизнеса

Сегодня на заседании Саратовской областной думы приняли законопроекты, входящие во второй пакет поддержки мер малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за "коронавирусных" ограничений.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:24
6
Общество

В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
1
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
1,3K
Политика

The National Interest (США): о снятии санкций с России (The National Interest)

Против России уже несколько лет действуют мощные американские и международные экономические санкции, и снятие этих санкций может стать настоящим экономическим благодеянием в критический момент.
ИноСМИ 06:28
Здоровье

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Экономика

В России резко вырос спрос на пищевую соль

В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
471
Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
36
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
2K
Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
1,2K
Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
2K
Здоровье

Губернатор Курской области доложил полпреду в ЦФО о готовности больниц

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в настоящее время пациентов для лечения с COVID-19 размещают в областную клиническую инфекционную больницу им. Семашко, там предусмотрено 250 мест.
ГТРК Курск 04:30
Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
551
Футбол

Александр Кокорин: «Могу ли я вернуться в „Зенит“? Да, конечно»

В эксклюзивном интервью bobscoccer.ru Александр Кокорин вспоминает прошлое и рассуждает о своём будущем.
Bobsoccer 05:21
Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Газета.Ru 05:28
78
Авто

Простоял в гараже 44 года: в Америке продают Mercedes за 84 млн рублей

Редкий автомобиль оценивают в 1 095 000 долларов (84,3 миллиона рублей по нынешнему курсу).
Российская газета 05:45
Футбол

Гончаренко назвал тренера, который оказал на него наибольшее влияние

Sport24.ru 05:15
Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
646
Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
122
Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
39
Политика

Украина может получить от ЕС более €1 млрд — Порошенко

Киев, 22 апреля 2020, 08:26 — REGNUM Евросоюз может выделить Украине свыше €1 млрд макрофинансовой помощи на преодоление последствий пандемии коронавируса, сообщил бывший президент Украины Пётр Порошенко 21 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 01:26
1
Шоу-бизнес

Опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

Близкие Анастасии Заворотнюк обнародовали официальный диагноз актрисы. Документ опубликовала "Комсомольская правда".
РИА Новости 05:45
29
Общество

Более 170 тысяч граждан России за месяц вернулись из-за рубежа

Более 170 тыс. российских граждан вернулись в Россию за месяц из-за рубежа, передаёт ТАСС со ссылкой на Минтранс и Росавиацию.
RT на русском 05:37
2
Политика

ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Аргументы и Факты 04:16
199
Армия и оружие

Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»

ГЛАС.RU 03:03
42
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное