Центробанк в рамках упреждающих мер продал на внутреннем рынке валюту на сумму 13,7 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Согласно представленным данным, речь идет о валюте с расчетами на 20 марта.

ЦБ продал валюту на 13,7 млрд рублей в рамках упреждающих мер

Финансы Банки меняют ставки по вкладам из-за обвала рубля Некоторые банки повышают ставки по вкладам в рублях, однако среднее максимальное значение по данным на 5, 12 и 19 марта совпадает — 4,99%.

Космос Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.

Общество В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.

Музыка Евровидение-2020 могут провести онлайн "Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.

Происшествия На Кубе госпитализировали россиянина с коронавирусом Россиянин в критическом состоянии госпитализирован на Кубе в связи с заражением новым коронавирусом, сообщает издание Vanguardia со ссылкой на Минздрав республики.