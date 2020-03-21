Финансы

КомпанияКомпанияЦБ продал валюту на 13,7 млрд рублей в рамках упреждающих мер

Центробанк в рамках упреждающих мер продал на внутреннем рынке валюту на сумму 13,7 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Согласно представленным данным, речь идет о валюте с расчетами на 20 марта.
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Российский Банк реализовал валюту на 7,7 миллиардов рублей

News-24.ru21 марта в 05:03

ЦБ сообщил о почти двойном увеличении объемов продажи валюты

РБК05:03

ЦБ продал валюту на 13,7 млрд рублей для снижения волатильности на рынке

ТАСС03:30

ЦБ РФ 19 марта продал валюту на 13,66 млрд руб. в рамках упреждающих мер

Интерфакс03:26

ЦБ РФ принял меры по снижению волатильности финансовых рынков

Москва 2404:35

Банк России 19 марта значительно увеличил продажу валюты на рынке

НТВ03:50

ЦБ установил рекорд продажи валюты с момента начала обвала рубля

Ведомости06:05
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