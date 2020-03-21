Финансы
КомпанияЦБ продал валюту на 13,7 млрд рублей в рамках упреждающих мер
Центробанк в рамках упреждающих мер продал на внутреннем рынке валюту на сумму 13,7 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Согласно представленным данным, речь идет о валюте с расчетами на 20 марта.
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Комментарии
Здоровье
В Приморье подтвердили два случая заражения коронавирусом
Стоит отметить, что это первые два случая заболевания коронавирусом в регионе.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx для виртуальной реальности
Белвью, США, 23 марта 2020, 19:54 — REGNUM Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx компании Valve, в основу которой легли технологии виртуальной реальности.
Финансы
Банки меняют ставки по вкладам из-за обвала рубля
Некоторые банки повышают ставки по вкладам в рублях, однако среднее максимальное значение по данным на 5, 12 и 19 марта совпадает — 4,99%.
Экономика
Попытку ФРС восстановить рост американских индексов сравнили с «атомной бомбой»
Финансовым аналогом атомной бомбы назвали в СМИ попытку Федеральной резервной системы вернуть рост основным американским индексам на бирже.
Происшествия
Похищенная из роддома Йошкар-Олы девочка найдена
Йошкар-Ола, 23 марта 2020, 23:52 — REGNUM Похищенная из роддома Йошкар-Олы 23 марта девочка найдена живой.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Здоровье
В Красноярском крае могут ужесточить карантин из-за коронавируса
Не исключено, что в ближайшее время в крае ужесточат карантин.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
Космос
Вокруг ближайшей к Солнцу звезды может вращаться Супер-Земля
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Единоборства
Нурмагомедов не знает, где пройдет его бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на неопределенность со своим боем против Тони Фергюсона.
Шоу-бизнес
Петросян ответил на сообщения о рождении ребенка
Космос
Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео
Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Происшествия
Прокуратура Германии 7 лет расследует дело против зятя Мишустина
С 2013 года ведётся расследование против Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ.
Общество
Брянские мамы получат выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет.
Спорт
Mail.ru Group вложит 200 млн рублей в кампанию о важности самоизоляции
Входящие в Mail.ru Group платформы — MY.Games, «Одноклассники» и «ВКонтакте» — инвестируют 200 млн руб. в кампанию #ИграемДома, напоминающую о важности пребывания дома для снижения темпов распространения коронавируса в России.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Спорт
Паунд: решение о переносе ОИ-2020 уже принято
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Олимпиада-2020, скорее всего, будет перенесена на 2021 год из-за коронавируса.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 9S появился в продаже
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Музыка
Евровидение-2020 могут провести онлайн
"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Руководство Высшей школы экономики попросит комиссию ученого совета по этике оценить высказывание профессора Олега Матвейчева, призвавшего "вернуть 37-й год".
Происшествия
На Кубе госпитализировали россиянина с коронавирусом
Россиянин в критическом состоянии госпитализирован на Кубе в связи с заражением новым коронавирусом, сообщает издание Vanguardia со ссылкой на Минздрав республики.
Политика
Гаагский суд потребовал спутниковые снимки пуска ракеты по МН17
Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.
Общество
Безруков рассказал о своем отношении к поправкам в Конституцию
Ранее Безруков снялся в ролике, в котором объяснил, почему, как он считает, важна поправка в Конституцию, касающаяся русского языка.