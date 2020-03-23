Финансы
КомпанияЦБ продал валюту на 13,7 млрд рублей в рамках упреждающих мер
Центробанк в рамках упреждающих мер продал на внутреннем рынке валюту на сумму 13,7 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Согласно представленным данным, речь идет о валюте с расчетами на 20 марта.
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Комментарии
Происшествия
Из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную
Новорожденная девочка пропала из роддома в столице Марий Эл, следователи завели дело о похищении малолетнего.
Энергетика
«Роснефть» назвала условия поставки нефти в Белоруссию
Компания «Роснефть» возобновит поставки нефти в Белоруссию на предлагавшихся ею ранее условиях, сообщил журналистам ее представитель.
Общество
Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина
Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Здоровье
Минздрав Украины составил свои правила погребения жертв коронавируса
Министерство здравоохранения Украины составило специальные правила погребения жертв коронавируса.
Политика
СКР возбудил уголовное дело против Чубарова
«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Общество
В России 438 человек заразились коронавирусом
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 438.
Общество
На Красной площади задержали в одних трусах экс-жениха Бузовой
На Красной площади задержали звезду "Дома-2" и бывшего жениха певицы Ольги Бузовой Романа Гриценко.
Армия и оружие
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Общество
Меркель проверилась на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на наличие заражения коронавирусом нового типа.
Происшествия
Россиянку задержали в Черногории за распространение паники
Полиция Черногории задержала россиянку по подозрению в распространении паники из-за коронавируса, сообщило Министерство внутренних дел страны.
Политика
Москвичам предложат электронное голосование по поправкам в Конституцию
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) предложила предоставить жителям столицы возможность проголосовать по поправкам в Основной закон дистанционно.
Футбол
Матч Лиги чемпионов назвали рассадником коронавируса
Итальянские журналисты посчитали, что одной из причин распространения коронавируса по стране могло стать проведение футбольного матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией».
Общество
СК проводит проверку из-за фейков о числе заразившихся коронавирусом
Следственный комитет проводит доследственную проверку из-за распространения недостоверной информации о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщила пресс-служба ведомства.
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
Происшествия
Воронежский СК начал проверку после скандала с детскими путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 16:22 — REGNUM Следственные органы начали доследственную проверку информации о нарушении при обеспечении путёвками в санатории Ялты детей в Воробьёвском районе Воронежской области.
Шоу-бизнес
У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ
По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами
Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами. С этого дня рейсы выполняются только из Москвы и только в столицы государств.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Здоровье
Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер
Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
Общество
Россельхознадзор временно ограничил экспорт всех видов круп
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) временно ввела ограничения на экспорт из России всех видов круп.
Происшествия
СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Общество
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 462 человека
За минувшие сутки в Испании от последствий заражения коронавирусной инфекцией погибли 462 человека.
Политика
Украина ввела режим ЧС в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях
Правительство Украины приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд
Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой
Руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут на свой странице в Facebook назвал новые десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины «тяжелой и несбалансированной» техникой.
Футбол
Семак назвал требования по новому контракту с «Зенитом»
Наставник «Зенита» Сергей Семак назвал свои требования по новому соглашению с командой, информирует «Спoрт-Экcпресс».