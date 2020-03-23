Финансы

КомпанияКомпанияЦБ продал валюту на 13,7 млрд рублей в рамках упреждающих мер

Центробанк в рамках упреждающих мер продал на внутреннем рынке валюту на сумму 13,7 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Согласно представленным данным, речь идет о валюте с расчетами на 20 марта.
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