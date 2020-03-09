с чего всё началось

Поскольку сделки совершались расчетами «завтра», расход этой суммы отражен в отчетности регулятора за 23 апреля. Объемы продажи валюты на бирже ЦБ увеличивает третий день подряд, нарастив ежедневно продаваемую сумму в рублевом эквиваленте с 14,8 млрд до 23 млрд.

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,2K

Общество Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. 659

Общество Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса. 255

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 287

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 144

Экономика Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24». 98

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 1K

Политика Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией» Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией. 41

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 964

Экономика ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир» Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября. 17

Общество В Совфеде допустили продление самоизоляции на май Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский допускает, что режим всеобщей самоизоляции может быть продлен на май, передает РИА "Новости". 92

Здоровье COVID-19 мог циркулировать по Испании уже в середине февраля Биологи исключили возможность существования «нулевого пациента». На 14 февраля коронавирус уже распространялся в стране.

Политика Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. 144

Политика Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. 413

Происшествия МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей. 16

Общество Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. 260

Общество Вузы назвали дату начала нового учебного года Новый учебный год в вузах начнётся 1 сентября. Формат обучения будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране. 126