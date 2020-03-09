Финансы

РБКРБКЦБ поставил очередной рекорд расхода валюты на поддержку рубля

Поскольку сделки совершались расчетами «завтра», расход этой суммы отражен в отчетности регулятора за 23 апреля. Объемы продажи валюты на бирже ЦБ увеличивает третий день подряд, нарастив ежедневно продаваемую сумму в рублевом эквиваленте с 14,8 млрд до 23 млрд.
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с чего всё началось
Днем ранее, 21 апреля, регулятор продал
 валюту на 19,2 миллиарда рублей (более 255 миллионов рублей), 20 апреля — на 16,8 миллиарда рублей (более 220 миллионов долларов), а 19 апреля — на 14,8 миллиарда рублей (около 200 миллионов долларов).
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Что же касается срыва перестройки, то, заявил Горбачёв, в этом виноваты путчисты из Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП).
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