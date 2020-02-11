Экономика
ТолкЦБ продаст Сбербанк правительству России
Необходимый законопроект уже разработан и направлен в правительство. Предполагается, что контрольный пакет акций (50% плюс одна акция) ЦБ продает государству по рыночной стоимости. На эти цели направят ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), превышающие порог 7% ВВП.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русском11 февраля в 09:22
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Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфакс11 февраля в 15:30
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Ранее Жуков был осужден на три года условно за призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, приговор вступил в силу.
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Как передает ИА REGNUM, Solar Orbiter предназначен для исследования Солнца, включая полярные части звезды, недоступные для наблюдения с Земли.
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Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
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США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.
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Бывший муж Лолиты давал ей опасные БАДы во время брака
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Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
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Тарасов извинился за свою неуместную шутку о коронавирусе
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Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию
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Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".