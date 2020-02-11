с чего всё началось

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Общество В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично, считает министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

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Гаджеты В Россию приехал планшет MediaPad M6 от Huawei Китайский техногигант Huawei привез в Россию свой новый планшет с большим экраном (10,8 дюйма) и емкой батареей на 7,5 тысячи мАч, которой хватит на 11 часов видеопросмотра вкачестве HD.

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Космос Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу Как передает ИА REGNUM, Solar Orbiter предназначен для исследования Солнца, включая полярные части звезды, недоступные для наблюдения с Земли.

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Футбол Тарасов извинился за свою неуместную шутку о коронавирусе Футболист Дмитрий Тарасов извинился за неуместную шутку в адрес своего парикмахера: ранее спортсмен выложил в Instagram публикацию, на которой разместил под изображением парикмахера азиатской внешности надпись CORONAVIRUS.

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