Экономика
BFM.ruЦБ продаст Сбербанк правительству по рыночной стоимости
Минфин и Центробанк разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка, говорится в сообщении министерства. Соответствующий документ уже направлен в правительство. Центробанку пока еще принадлежит 50% плюс одна акция банка.
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Важно отметить, что Минфин России и Банк России солидарны в вопросах поддержки приоритетов, стратегии Сбербанка, мы видим необходимость сохранения политики его развития. Естественно, смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан.
— Антон Силуанов, российский экономистRuposters.ru 09:40
с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русском09:22
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