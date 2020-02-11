Экономика
Деловое.ТВПравительство намерено приобрести у ЦБ акции Сбербанка
Продажа акций, по мнению разработчиков, должна устранить проблему конфликта интересов, который возникает у ЦБ в результате совмещения роли акционера, регулятора и надзорного органа. На фоне этого известия стоимость акций Сбербанка возросла.
Читать в источнике
Оценить2,4K
с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русском11 февраля в 09:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфакс11 февраля в 15:30
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Футбол
Дюков: будет правильно, если «Тинькофф банк» станет партнером РПЛ
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что посчитал правильным, если банк "Тинькофф" станет партнером Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Политика
Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие
Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Политика
Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым.
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Происшествия
Задержана оставившая младенца у метро в Москве женщина
Полиция задержала женщину, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Общество
Суд заочно арестовал Бориса Минца по делу о растрате
31 января Басманный суд заочно арестовал двоих сыновей Бориса Минца — Дмитрия и Александра на два месяца.
Кино
«Харли Квинн» заметили в новом образе на съемках «Отряда самоубийц 2»
Местные жители заметили на улице не только съемочную команду, но и Марго Робби в красном платье, которая исполняет роль суперзлодейки Харли Квинн.
Наука
Запахи «второй половинки» улучшили качество сна
Запах партнера по романтическим отношениям положительно влияет на качество сна — даже если этот самый партнер не спит рядом с вами.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска
Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
Футбол
«Аякс» объявил о переходе Зиеша в «Челси»
Амстердамский футбольный клуб «Аякс» объявил о трансфере марокканского полузащитника Хакима Зиеша в лондонский «Челси».
Политика
Зеленский обещает «город-сад» для переселенцев из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить "город-сад" для переселенцев из Крыма.
Футбол
Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»
Кино
Картина «Паразиты» получила «Оскар» как лучший фильм
Статуэтку «Оскара» в номинации «Лучший фильм» вручили ленте «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, сообщает Nation News.
Политика
Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
Общество
В России могут запретить шуметь днём
В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта
Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистской Германии.
Политика
Украина может посчитать население Донбасса и Крыма с помощью спутника
Украинское правительство изучает возможность переписи населения в Донбассе и Крыму с помощью спутника, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена кабинета министров Дмитрия Дубилета.
Гаджеты
Samsung представил флагманские Galaxy S20
Три новых модели смартфона представила компания Samsung Electronics на официальном канале YouTube.
Общество
Продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022—2023 годах
Серийное производство и продажи мотоциклов премиального бренда Aurus начнутся в 2022—2023 годах, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.