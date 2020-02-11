Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВПравительство намерено приобрести у ЦБ акции Сбербанка

Продажа акций, по мнению разработчиков, должна устранить проблему конфликта интересов, который возникает у ЦБ в результате совмещения роли акционера, регулятора и надзорного органа. На фоне этого известия стоимость акций Сбербанка возросла.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
RT на русском11 февраля в 09:22

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Эксперт предсказал последствия продажи акций Сбербанка правительству

Известиявчера в 10:10

Бюджет, рубль и смена стратегии. Чем обернется сделка со Сбербанком

ПРАЙМвчера в 06:27

ЦБ передает правительству контроль над Сбербанком

РБК11 февраля в 15:21

Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение

Интерфакс11 февраля в 15:30

Пакет ЦБ в Сбербанке будет продан поэтапно

ТАСС11 февраля в 14:13

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

РИА Новости11 февраля в 08:11

Зачем правительство выкупает Сбербанк у Центробанка

Ведомости11 февраля в 16:43
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Футбол

Дюков: будет правильно, если «Тинькофф банк» станет партнером РПЛ

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что посчитал правильным, если банк "Тинькофф" станет партнером Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 08:15
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Коммерсантъ вчера в 05:23
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Политика

Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие

Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:58
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Политика

Кадыров объяснил назначение родственников на руководящие должности

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что при назначении на руководящие должности в республике учитывается степень родства кандидатов с его отцом Ахматом Кадыровым.
Lenta.ru 05:55
Политика

США ввели санкции против трех оборонных предприятий России

Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Ведомости 10:14
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС 11 февраля в 06:31
Кино

В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Neva.Today вчера в 22:38
Общество

Директор школы в Петрозаводске отчитала ученицу за «толстоватые» ноги

Известия 02:09
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском 08:01
Происшествия

Задержана оставившая младенца у метро в Москве женщина

Полиция задержала женщину, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы» в Москве.
Известия 11:56
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Общество

Суд заочно арестовал Бориса Минца по делу о растрате

31 января Басманный суд заочно арестовал двоих сыновей Бориса Минца — Дмитрия и Александра на два месяца.
Rambler News Service 03:41
Кино

«Харли Квинн» заметили в новом образе на съемках «Отряда самоубийц 2»

Местные жители заметили на улице не только съемочную команду, но и Марго Робби в красном платье, которая исполняет роль суперзлодейки Харли Квинн.
VSE42.RU 01:09
Наука

Запахи «второй половинки» улучшили качество сна

Запах партнера по романтическим отношениям положительно влияет на качество сна — даже если этот самый партнер не спит рядом с вами.
Naked Science 10:38
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru вчера в 07:20
Происшествия

Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска

Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
REGNUM вчера в 06:28
Футбол

«Аякс» объявил о переходе Зиеша в «Челси»

Амстердамский футбольный клуб «Аякс» объявил о трансфере марокканского полузащитника Хакима Зиеша в лондонский «Челси».
RT на русском 07:52
Политика

Зеленский обещает «город-сад» для переселенцев из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить "город-сад" для переселенцев из Крыма.
РЕН ТВ 12:40
Футбол

Агент Кокорина подтвердил аренду футболиста в «Сочи»

RT на русском 09:33
Кино

Картина «Паразиты» получила «Оскар» как лучший фильм

Статуэтку «Оскара» в номинации «Лучший фильм» вручили ленте «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, сообщает Nation News.
РИАМО 10 февраля в 01:50
Политика

Путин заявил, что в России всегда будут понятия «мама» и «папа»

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ останутся принятые обществом исторические понятия семьи.
ТК Звезда 08:56
Общество

В России могут запретить шуметь днём

В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
REGNUM вчера в 18:29
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Будапешта от фашистской Германии.
РИА Новости вчера в 16:56
Политика

Украина может посчитать население Донбасса и Крыма с помощью спутника

Украинское правительство изучает возможность переписи населения в Донбассе и Крыму с помощью спутника, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена кабинета министров Дмитрия Дубилета.
Газета.Ru 12:38
Гаджеты

Samsung представил флагманские Galaxy S20

Три новых модели смартфона представила компания Samsung Electronics на официальном канале YouTube.
Городовой вчера в 00:08
Общество

Продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022—2023 годах

Серийное производство и продажи мотоциклов премиального бренда Aurus начнутся в 2022—2023 годах, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
RT на русском 10:48
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