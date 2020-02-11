Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииЦБ продаст акции Сбербанка правительству

Министерство финансов и Центробанк разработали механизм передачи акций Сбербанка под контроль правительства, сообщает ведомство. Законопроект передан в правительство, сообщил Минфин, передает ОТР. Сейчас Центробанк владеет контрольным пакетом: 50 процентов, плюс одна акция Сбербанка.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
RT на русском11 февраля в 09:22

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Эксперт предсказал последствия продажи акций Сбербанка правительству

Известиявчера в 10:10

Бюджет, рубль и смена стратегии. Чем обернется сделка со Сбербанком

ПРАЙМвчера в 06:27

ЦБ передает правительству контроль над Сбербанком

РБК11 февраля в 15:21

Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение

Интерфакс11 февраля в 15:30

Пакет ЦБ в Сбербанке будет продан поэтапно

ТАСС11 февраля в 14:13

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

РИА Новости11 февраля в 08:11

Зачем правительство выкупает Сбербанк у Центробанка

Ведомости11 февраля в 16:43
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Политика

Путин оценил идею закрепить запрет на отчуждение территории России

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России.
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Известия 02:09
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ЦБ предлагает ввести ипотечные каникулы для призывников

Ранее сообщалось, что Центробанк хочет ввести ипотечные каникулы для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
ФАН 07:10
Общество

Будний день могут объявить выходным для голосования по Конституции РФ

Будний день могут выделить российские власти для всеобщего голосования по поправкам к Конституции, объявив его выходным.
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Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
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Армия и оружие

Не туда сел: как советский истребитель сбежал с аэродрома НАТО

На аэродроме Тегель во французской зоне оккупации Западного Берлина приземлился секретнейший на тот момент советский истребитель.
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Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

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Газета.Ru 05:54
Армия и оружие

Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям

Американские военные в Сирии открыли огонь по мирным жителям, в результате был убит 14-летний мальчик, еще один местный житель получил ранения.
Радио Маяк вчера в 14:49
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru вчера в 07:20
Политика

Гражданина Германии арестовали за нарушение эмбарго в отношении России

Среди прочего Брюссель ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения, которые предназначены для военного использования в России.
РБК 06:01
Общество

Госдума упрощает процедуру банкротства для малоимущих должников

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру банкротства для малоимущих должников, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт 08:26
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Общество

Мосгорсуд признал законным условный срок студенту Егору Жукову

Мосгорсуд оставил в силе приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову по делу о призывах к экстремизму, передает агентство городских новостей «Москва».
Ведомости 09:29
Хоккей

Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ

КМВ Новости вчера в 13:00
Происшествия

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
РИА Новости 06:15
Гаджеты

Samsung представил флагманские Galaxy S20

Три новых модели смартфона представила компания Samsung Electronics на официальном канале YouTube.
Городовой вчера в 00:08
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Нидерланды отказались судить подозреваемых в крушении MH17 в России

Нидерланды отказались провести суд над тремя россиянами, обвиняемыми в причастности к крушению «Боинга» MH17 в 2014 году, на территории России.
Дождь 06:36
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском 08:01
Политика

Пушков оценил слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой войне

В опубликованной 8 февраля статье "Война началась не в 1941-м" (нем. Krieg begann nicht erst 1941) в газете Märkische Oderzeitung Пшилебский заявил, что Советский Союз напал в 1939 году на Польшу и таким образом сделал невозможным дальнейшее сопротивление нацистской Германии.
РИА Новости 08:20
Политика

Рейтинг доверия к Владимиру Путину снизился

Согласно последнему исследованию «Левада-центра», уровень доверия к президенту России Владимиру Путину с сентября 2019 года снизился на 4 процентных пункта – до 35%.
MOS.news 09:27
Футбол

Семин рассказал о главном достижении за время работы с «Локомотивом»

На международные матчи приходили болельщики других команд и поддерживали нас.
Спорт-Экспресс 08:40
Общество

Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году

Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года, пояснили в Росреестре.
РБК 02:04
Экономика

В России пенсионерам повысили доплату за возраст

В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
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Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru 11 февраля в 10:21
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Футбол

Агент Кокорина подтвердил переход футболиста в «Сочи»

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Коммерсантъ 09:19
Общество

Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ переносить серверы в РФ

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter и Facebook на 4 миллиона рублей каждого за их отказ локализовать базы данных россиян на территории РФ.
Российская газета 08:22
Шоу-бизнес

Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Gazeta.SPb вчера в 13:20
Здоровье

Чтобы вызвать врача ребенку, женщина звонила в поликлинику 327 раз

В Челябинской области мать двухлетней девочки звонила в поликлинику более 300 раз, чтобы вызвать врача на дом.
НТР 24 вчера в 22:14
Общество

Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

Известия 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
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