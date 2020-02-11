Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUЦентробанк планирует продать Сбербанк

Проект был разработан Центробанком совместно с Минфином. Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
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Акции Сбербанка выросли на фоне сообщения о выкупе доли у ЦБ

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