с чего всё началось

Министерство финансов и Центробанк разработали механизм передачи акций Сбербанка под контроль правительства, сообщает ведомство. Законопроект передан в правительство, сообщил Минфин, передает ОТР. Сейчас Центробанк владеет контрольным пакетом: 50 процентов, плюс одна акция Сбербанка.

Армия и оружие 75 назад советские войска освободили Будапешт 13 февраля 1945 года освобождением Будапешта и разгромом окруженной немецкой группировки завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии, начавшаяся 29 октября 1944-го.

Происшествия Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.

Происшествия На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Армия и оружие Захарова высказалась насчет обвинений Эрдогана по Идлибу Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что министерство не принимает обвинения Турции в нанесении ударов по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб.

Происшествия Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи Суд освободил из-под ареста бывшего и.о. мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества, сообщает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Анна Седокова прокомментировала четвертую беременность Анна Седокова прокомментировала четвертую беременность Анна Седокова ответила на вопросы журналистов о беременности.

Общество В России могут запретить шуметь днём В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.

Кино Disney уже работает над сиквелом «Аладдина» Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney уже работает над сиквелом «Аладдина».

Общество В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.

Происшествия СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.

Политика В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Общество Главврач клиники в Калининграде объяснил камеры в кабинете гинекологов Напомним, ранее жительница Калининграда Екатерина Серебренникова заявила в региональный минздрав и прокуратуру об установленной в кабинете УЗИ в женской консультации камере видеонаблюдения.

Общество Защита обвиняемых по делу MH17 примет участие в заседании суда в Гааге Защита обвиняемых по делу о крушении на Украине в 2014 году малайзийского Boeing 777 примет участие в судебном заседании в Гааге, несмотря на отказ Нидерландов от российского предложения судить фигурантов дела в России.

Общество Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.

Авто Рассекретили новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X Компания Volkswagen готовит к дебюту новый купеобразный кроссовер Tayron X. Накануне на сайте министерства промышленности Китая появились первые официальные фотографии серийной версии модели.