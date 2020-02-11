Экономика
Общественное телевидение РоссииЦБ продаст акции Сбербанка правительству
Министерство финансов и Центробанк разработали механизм передачи акций Сбербанка под контроль правительства, сообщает ведомство. Законопроект передан в правительство, сообщил Минфин, передает ОТР. Сейчас Центробанк владеет контрольным пакетом: 50 процентов, плюс одна акция Сбербанка.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении Министерства финансов.RT на русском11 февраля в 09:22
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Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение
Интерфакс11 февраля в 15:30
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Шоу-бизнес
Актриса Александра Яковлева показала себя без волос после химиотерапии
Известная актриса Александра Яковлева несколько лет борется с раком груди. Доктора диагностировали у нее четвертую стадию онкологии.
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NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»
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Нико Ковач может летом возглавить «Герту»
Шорт-лист «Герты» на сегодняшний день возглавляет Нико Ковач, которого в начале ноября уволила «Бавария».
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75 назад советские войска освободили Будапешт
13 февраля 1945 года освобождением Будапешта и разгромом окруженной немецкой группировки завершилась стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской военной флотилии, начавшаяся 29 октября 1944-го.
Происшествия
Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику
Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Армия и оружие
Захарова высказалась насчет обвинений Эрдогана по Идлибу
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что министерство не принимает обвинения Турции в нанесении ударов по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб.
Культура
Ургант взволнован пропажей Гордона из нового шоу Собчак
Происшествия
Экс-главу Махачкалы освободили из-под стражи
Суд освободил из-под ареста бывшего и.о. мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова, подозреваемого в создании преступного сообщества, сообщает "Интерфакс".
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Политика
За открытые границы с Украиной выступают 56% жителей РФ
Если в сентябре о хороших отношениях говорили 56% граждан РФ, то в январе 2020 года их доля снизилась до 42%.
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Шоу-бизнес
Анна Седокова прокомментировала четвертую беременность
Анна Седокова прокомментировала четвертую беременность Анна Седокова ответила на вопросы журналистов о беременности.
Общество
В России могут запретить шуметь днём
В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
Экономика
Силуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка
Министр финансов России Антон Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ.
Кино
Disney уже работает над сиквелом «Аладдина»
Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что Disney уже работает над сиквелом «Аладдина».
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Политика
В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
Политика
В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым
Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Общество
Главврач клиники в Калининграде объяснил камеры в кабинете гинекологов
Напомним, ранее жительница Калининграда Екатерина Серебренникова заявила в региональный минздрав и прокуратуру об установленной в кабинете УЗИ в женской консультации камере видеонаблюдения.
Общество
Защита обвиняемых по делу MH17 примет участие в заседании суда в Гааге
Защита обвиняемых по делу о крушении на Украине в 2014 году малайзийского Boeing 777 примет участие в судебном заседании в Гааге, несмотря на отказ Нидерландов от российского предложения судить фигурантов дела в России.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Авто
Рассекретили новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X
Компания Volkswagen готовит к дебюту новый купеобразный кроссовер Tayron X. Накануне на сайте министерства промышленности Китая появились первые официальные фотографии серийной версии модели.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
Общество
В Белоруссии могут «осовременить» герб
Последний раз герб Белоруссии меняли в 2012 году — было скорректировано число лепестков на цветах льна, а также изменились шрифты и оттенки.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.