Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииЦБ продаст акции Сбербанка правительству

Министерство финансов и Центробанк разработали механизм передачи акций Сбербанка под контроль правительства, сообщает ведомство. Законопроект передан в правительство, сообщил Минфин, передает ОТР. Сейчас Центробанк владеет контрольным пакетом: 50 процентов, плюс одна акция Сбербанка.
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с чего всё началось
«Предполагается, что пакет Банка России будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости», — говорится в сообщении
 Министерства финансов.
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