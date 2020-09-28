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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
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РИА Новости

ЦБ продлил сроки перевода пенсионеров на карты «Мир»

РИА Новости15:41
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ru13:32
Коммерсантъ

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до конца года

Коммерсантъ15:07
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфакс14:30
URA.Ru

Россиянам продолжат перечислять пенсии на карту «Мир»

URA.Ru13:45
Эхо Москвы

ЦБ до конца года продлил период перехода на карты «Мир» для всех, кто получает пенсии и социальные пособия

Эхо Москвы15:33
ТАСС

ЦБ продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря

ТАСС13:28

Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Газета.Ru12:03
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Ротару и Пугачеву состарили с помощью нейросети

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@ alla_orfey) 4 Сен 2020 в 2:00 PDT Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф посмотрел на предложенные журналистами телеканала НТВ снимки знаменитостей и рассказал, какие именно манипуляции с лицами Пугачевой и Ротару производили хирурги.
Невские Новости14:00

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новости14:52

Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Коммерсантъ13:26
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