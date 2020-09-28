ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР
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Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
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