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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ruвчера в 13:32
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РИА Новости

Центробанк продлил сроки перевода пенсий на карты «Мир»

РИА Новостивчера в 15:41
ТАСС

ЦБ продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря

ТАССвчера в 13:28
RT на русском

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

RT на русскомвчера в 14:51
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфаксвчера в 14:30
URA.Ru

Россиянам продолжат перечислять пенсии на карту «Мир»

URA.Ruвчера в 13:45
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ruвчера в 13:32
Коммерсантъ

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до конца года

Коммерсантъвчера в 15:07

Читинка похитила 2,5 млн рублей пожертвований, солгав о болезни дочери

Как рассказали в полиции, 65-летняя читинка обратилась в некоммерческую организацию Забайкалья, которая помогает людям за счет пожертвований, с просьбой дать 2,5 миллиона рублей на лечение дочери за границей.
Читинка похитила 2,5 млн рублей пожертвований, солгав о болезни дочери
Zabnews.ruвчера в 06:04
10

Россия собрала второй по величине урожай пшеницы в истории

"По данным на середину сентября, сбор пшеницы уже является вторым по величине после рекордного 2017 года и составляет 82,9 млн т, а урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг третьего по величине объема на уровне 57,7 млн т", - сообщили в министерстве.
Газета.Ruвчера в 15:18
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Юбилейный Платоновский фестиваль в Воронеже обошелся в 51 млн рублей

Из-за пандемии коронавируса в этом году на проведение XX Платоновфеста потратили около 51 млн руб. Итоги фестиваля в понедельник, 28 сентября, на встрече с прессой в Доме журналистов подвел худрук фестиваля Михаил Бычков.
Обозреватель Врнвчера в 11:07
16

Рядовому Шамсутдинову предъявили счет

Родные убитых требуют компенсацию морального вреда в 27,6 млн рублей Семьи военных, которых в Забайкалье расстрелял солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, подали гражданские иски о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 27,6 млн руб. Они заявлены в рамках рассмотрения судом уголовного дела, предварительное заседание по которому назначено на 29 сентября.
Коммерсантъвчера в 12:44
19

Малышева перечислила три «суперпродукта» для снижения холестерина

Избыточное количество холестерина в организме можно ликвидировать при помощи употребления клетчатки, которая многократно увеличивается в объеме и впитывает вредные вещества.
Экономика сегоднявчера в 14:04
9

Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Коммерсантъвчера в 13:26
10

Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газетавчера в 12:12
13

На продажу выставлено арестованное имущество бывшего мэра Владивостока

На продажу выставлено арестованное имущество Игоря Пушкарёва в рамках исполнительного производства о взыскании штрафа в размере 500 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Росимущество.
PrimaMedia.ruвчера в 07:49
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новостивчера в 05:09
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