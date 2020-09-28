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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ruвчера в 13:32
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Известия

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Известия18:57
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

РИА Новостивчера в 15:41
ПРАЙМ

Перевод пенсий на карту «Мир» продлен до конца текущего года

ПРАЙМвчера в 13:33
Российская газета

Пенсии приходят с «Миром»

Российская газетавчера в 14:24
ТАСС

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

ТАССвчера в 14:12
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфаксвчера в 14:30
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ruвчера в 13:32

Пашинян заявил об угрозе армянскому народу со стороны Турции

«Армения и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой со стороны Турции, которая ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт», — заявил армянский премьер, добавив, что армянский народ воспринимает это как «экзистенциальную угрозу».
Телеканал 360°13:26
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Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости09:56
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На Украине выясняют причины авиакатастрофы вблизи города Чугуев

На Украине выясняют причины авиакатастрофы вблизи города Чугуев В Харькове во вторник прошла церемония прощания с погибшим при крушении украинского самолета Ан-26 курсантом Виталием Вильховым — он выжил в катастрофе, но скончался на следующий день в больнице.
Коммерсантъ13:31

Турцию заподозрили в уничтожении советских «Ос» и «Стрел» в Карабахе

Турция могла управлять беспилотниками Bayraktar TB2, которые в Нагорном Карабахе уничтожили не менее шести систем противовоздушной обороны (ПВО) 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10» советской разработки, пишет в Forbes военный эксперт Себастьян Роблин.
Lenta.ru05:35
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Путин заявил о подлинно союзнических отношениях России и Белоруссии

Сегодня президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии заявил, что отношения наших двух стран являются «подлинно союзническими» и «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре».
Planet Today07:32
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Фтор улучшил транспортный слой перовскитных солнечных батарей

Оказалось, что замена водорода в ароматических фрагментах на фтор помогают улучшить транспорт дырок и сделать слой более гидрофобным, в результате чего солнечный элемент становится одновременно эффективнее и стабильнее.
N+1вчера в 09:48

США запугивают Россию удваиванием ядерных боеголовок

Власти США приказали военным проверить, насколько быстро можно будет нарастить число развёрнутых ядерных боеголовок после истечения действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
News.ru12:28

Защита семьи «Тесака» направила в СК заявление о его убийстве

Заявление в СК РФ, составленное защитой семьи найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака), было перенаправлено в СК РФ по Челябинской области для принятия процессуального решения, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.
РИА Новости13:16
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