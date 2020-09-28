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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ruвчера в 13:32
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РИА Новости

ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карты «Мир»

РИА Новостивчера в 15:41
Коммерсантъ

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до конца года

Коммерсантъвчера в 15:07
RT на русском

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

RT на русскомвчера в 14:51
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфаксвчера в 14:30
URA.Ru

Россиянам продолжат перечислять пенсии на карту «Мир»

URA.Ruвчера в 13:45
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ruвчера в 13:32
ТАСС

ЦБ продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря

ТАССвчера в 13:28

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста
Ведомостивчера в 08:36
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Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе
Известиявчера в 13:30
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PwC назвала заработавших на рынке развлечений во время пандемии

В 2019 году объем всей медиаиндустрии в России составил $23 млрд, а в 2024-м этот показатель достигнет $29,7 млрд, сообщил РБК представитель консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), комментируя итоги своего исследования, посвященного этому рынку (есть у РБК).
РБКвчера в 16:35

Попова: «Мы уже знаем, что делать, чтобы никто не заболел, ничего не закрывая»

Руководитель Роспотребнадзора и главный государственный санитарный врач России Анна Попова дала эксклюзивное интервью в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru).
Радио Комсомольская правдавчера в 09:47
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Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ruвчера в 12:03
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Series X заберет 20% от хранилища 1 ТБ для файлов системы

Появилась информация о том, что консоль Xbox Series X резервирует почти 20 процентов своего внутреннего хранилища SSD объемом 1 ТБ для операционной системы, оставляя при этом около 800 ГБ для использования программного обеспечения.
МИТвчера в 14:39
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Малышева перечислила три «суперпродукта» для снижения холестерина

Избыточное количество холестерина в организме можно ликвидировать при помощи употребления клетчатки, которая многократно увеличивается в объеме и впитывает вредные вещества.
Экономика сегоднявчера в 14:04
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