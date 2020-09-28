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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ruвчера в 13:32
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РИА Новости

ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карты «Мир»

РИА Новостивчера в 15:41
Коммерсантъ

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до конца года

Коммерсантъвчера в 15:07
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ruвчера в 13:32
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфаксвчера в 14:30
URA.Ru

Россиянам продолжат перечислять пенсии на карту «Мир»

URA.Ruвчера в 13:45
RT на русском

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

RT на русскомвчера в 14:51
ТАСС

ЦБ продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря

ТАССвчера в 13:28

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфаксвчера в 06:48
98

«Даллас» победил «Тампу» в пятом матче финала Кубка Стэнли

В ночь с субботы на воскресенье состоялся пятый матч финальной серии в рамках Кубка Стэнли по хоккею между "Тампой-Бэй" и "Далласом" Победу в сегодняшнем противостоянии одержали представители "Старз".
Честный рейтинг букмекеров27 сентября в 08:30
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ВОЗ: коронавирус продолжает лютовать, но становится слабее

Напомним, как сообщал заместитель директора федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов, коронавирусная инфекция продолжает рапространяться, но действие вируса ощутимо слабеет и это делает менее вероятным пессимистический сценарий развития пандемии.
ИА Красная Весна17:29

Додон попросил Путина восстановить транспортное сообщение с Молдавией

Молдавский лидер Игорь Додон после видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что попросил его восстановить авиационное и железнодорожное сообщение между странами.
РИА Новостивчера в 10:18
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Юбилейный Платоновский фестиваль в Воронеже обошелся в 51 млн рублей

Из-за пандемии коронавируса в этом году на проведение XX Платоновфеста потратили около 51 млн руб. Итоги фестиваля в понедельник, 28 сентября, на встрече с прессой в Доме журналистов подвел худрук фестиваля Михаил Бычков.
Обозреватель Врнвчера в 11:07
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ВВС США вывели из Британии стратегические бомбардировщики B-52H

Вашингтон, 28 сентября 2020, 17:45 — REGNUM Группа стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которая была временно размещена на авиабазе в Британии, вернулась на территорию США, сообщает 28 сентября пресс-служба Военно-воздушных сил США.
REGNUMвчера в 10:45
10

Стала известна причина «таинственной» смерти слонов в Зимбабве

"Все полученные на настоящий момент результаты (исследований - ред.) указывают на то, что эти смерти слонов вызваны заболеванием, известным как геморрагическая септицемия", - приводит его слова агентство.
РИА Новости17:37

Минобороны Азербайджана показало видео удара по артиллерии Армении

Оборонное ведомство Азербайджана опубликовало на своем официальном сайте видеокадры, на которых запечатлены артиллерийские удары по подразделениям ВС Армении в Агдеринском направлении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
ФАНвчера в 12:05
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