ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР
Смотрите также
Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
Минобороны Армении опубликовало кадры с передовой в Карабахе
ФСБ задержала замглавы Евпатории за взятку в 10,5 млн рублей
Пашаев отрицает конфликт с семьей Ефремова из-за приговора суда
В АБР заявили о риске для сегмента кредитных карт
Утечка воздуха из российского сегмента МКС ускорилась в пять раз
В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу
Правительство ФРГ: Ангела Меркель посещала Навального в больнице
Власти Карабаха заявили о подбитом самолете Азербайджана
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана
ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР
В Гидрометцентре предупредили об аномальной зиме в России
Задержанному в Иркутске депутату Левченко предъявили обвинение
В Петербурге задержан депутат по подозрению в убийстве жены
В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста
Роспотребнадзор назвал примерные сроки выхода на плато по коронавирусу
Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
Подробнее о событии