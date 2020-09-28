Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

ЦБ продлил сроки перевода пенсионеров на карты «Мир»

РИА Новости15:41
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ru13:32
RT на русском

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

RT на русском14:51
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфакс14:30
URA.Ru

Россиянам продолжат перечислять пенсии на карту «Мир»

URA.Ru13:45
Коммерсантъ

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до конца года

Коммерсантъ15:07
ТАСС

ЦБ продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря

ТАСС13:28

Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт
Коммерсантъ13:26
9

ВВС США вывели из Британии стратегические бомбардировщики B-52H

Вашингтон, 28 сентября 2020, 17:45 — REGNUM Группа стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которая была временно размещена на авиабазе в Британии, вернулась на территорию США, сообщает 28 сентября пресс-служба Военно-воздушных сил США.
REGNUM10:45
9

Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газета12:12

В уфимской больнице пожилая пациентка три часа лежала на полу

Следственные органы Башкирии в понедельник сообщили, что "в ходе мониторинга социальных сетей выявили информацию о том, что в городской клинической больнице №18 Уфы 80-летняя пациентка лежала на полу, и в течение трех часов никто из медицинского персонала не подошел ей помочь"
РИА Новости09:55
453