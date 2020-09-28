ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»
Смотрите также
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников
Задержаны подозреваемые в убийстве амурского тигра Павлика
В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля
Сбербанк открыл в Москве первый «офис нового поколения»
Москва и Минск пришли к консенсусу в главных вопросах по цене на газ
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Число умерших от коронавируса в мире превысило 1 млн
Из Степанакерта стихийно эвакуируют жителей
Собянин объявил о двухнедельных каникулах для московских школьников
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Курс евро превысил 93 рубля впервые с начала 2016 года
Счетная палата назвала неблагополучной ситуацию с мусором в России
«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
На Урале вынесли приговор по делу о расстреле девушек на горе Уктус
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ России Алла Бакина.В источнике
С чего всё началось
Переход на карты «Мир» откладывается до конца года
Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ruвчера в 13:32
Подробнее о событии