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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ России Алла Бакина.В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ruвчера в 13:32
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Известия

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Известия18:57
ТАСС

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

ТАССвчера в 14:12
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфаксвчера в 14:30
Российская газета

Пенсии приходят с «Миром»

Российская газетавчера в 14:24
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

РИА Новостивчера в 15:41
ПРАЙМ

Перевод пенсий на карту «Мир» продлен до конца текущего года

ПРАЙМвчера в 13:33
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ruвчера в 13:32

Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Стэнли-2020

Звание лучшего снайпера плей-офф НХЛ — у одноклубника Кучерова Брейдена Пойнта, который забросил победную шайбу с передачи Никиты в решающем шестом матче финальной серии против «Далласа».
Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Стэнли-2020
ИА Красная Весна23:45

«АвтоВАЗ» подтвердил сборку Lada на Украине

Как сообщается на официальном сайте компании "Укравтоваз", локализованный на Запорожском автозаводе модельный ряд включает бюджетные седаны Lada Granta, хэтчбеки Lada XRay, универсалы Lada Largus, а также все семейство Lada Vesta, кроме версии Sport.
Новые автомобили23:41
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Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Белоруссию

Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях беспрецедентного внешнего давления на Белоруссию после президентских выборов отношения двух стран не подвержены конъюнктуре, имеют прочный фундамент.
РИА Новости04:26
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новостивчера в 05:09
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