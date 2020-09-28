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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ruвчера в 13:32
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РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

РИА Новостивчера в 15:41
Российская газета

Пенсии приходят с «Миром»

Российская газетавчера в 14:24
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфаксвчера в 14:30
Коммерсантъ

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до конца года

Коммерсантъвчера в 15:07
URA.Ru

Россиянам продолжат перечислять пенсии на карту «Мир»

URA.Ruвчера в 13:45
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ruвчера в 13:32
ТАСС

ЦБ продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря

ТАССвчера в 13:28

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
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Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.
Известиявчера в 13:42
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Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
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