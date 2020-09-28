ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»
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Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.В источнике
С чего всё началось
Переход на карты «Мир» откладывается до конца года
Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ruвчера в 13:32
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