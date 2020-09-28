Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ России Алла Бакина.В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ruвчера в 13:32
Подробнее о событии
Известия

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Известия18:57
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ruвчера в 13:32
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфаксвчера в 14:30
Российская газета

Пенсии приходят с «Миром»

Российская газетавчера в 14:24
ТАСС

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

ТАССвчера в 14:12
ПРАЙМ

Перевод пенсий на карту «Мир» продлен до конца текущего года

ПРАЙМвчера в 13:33
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

РИА Новостивчера в 15:41

Пашинян обвинил Турцию в попытке ввести войска в Азербайджан

Ереван, 29 сентября 2020, 19:38 — REGNUM Действия Турции в войне в Нагорном Карабахе нацелены на введение войск в азербайджанскую Нахичевань, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян 29 сентября в эфире программы «60 минут».
Пашинян обвинил Турцию в попытке ввести войска в Азербайджан
REGNUM12:38

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
1,9K

Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости09:56
347

Украинцы связали сотрудничество с МВФ с внешним управлением страной

Около 45% украинцев считают, что страна оказалась под внешним управлением из-за сотрудничества Киева с Международным валютным фондом (МВФ), следует из данных социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы имени Ильи Кучерива» и социологической службой Центра имени Разумкова.
Взгляд.ру11:31