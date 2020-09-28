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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ России Алла Бакина.В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ruвчера в 13:32
Подробнее о событии
Известия

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Известия18:57
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

РИА Новостивчера в 15:41
ПРАЙМ

Перевод пенсий на карту «Мир» продлен до конца текущего года

ПРАЙМвчера в 13:33
Российская газета

Пенсии приходят с «Миром»

Российская газетавчера в 14:24
ТАСС

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

ТАССвчера в 14:12
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфаксвчера в 14:30
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ruвчера в 13:32

Роспотребнадзор рекомендовал запретить приём пищи на рабочих местах

Москва, 29 сентября 2020, 09:42 — REGNUM В связи с увеличением числа заразившихся коронавирусом Роспотребнадзор рекомендовал работодателям запретить сотрудникам принимать пищу на рабочих местах, сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор рекомендовал запретить приём пищи на рабочих местах
REGNUM02:42
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Исследование: просмотр видео с милыми животными снижает стресс

Университет Лидса (Великобритания) совместно c туристическим ведомством Австралии провёли исследование, установившее, что наблюдение за милыми животными снижает уровень стресса и беспокойства.
News.ru27 сентября в 13:39

Жириновский призвал присоединить Армению с Азербайджаном к РФ

Глава ЛДПР предложил три, на его взгляд, действенных способа: включить Нагорный Карабах в состав России на правах автономии, либо же присоединить к РФ Армению с Азербайджаном, если обе стороны не желают признавать Карабах как часть России.
Утро.ru06:23
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Зюганов обратился к Путину из-за обысков у экс-губернатора Левченко

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмутился обысками у экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, которые прошли в рамках расследования дела, связанного с сыном чиновника.
Национальная служба новостей08:49
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На Марсе обнаружены озера с жидкой водой

Исследовательская группа во главе с Себастьяном Эмануэлем Лауро из Университета Рома Тре (Италия) опубликовала исследование, доказывающее, что под южным полюсом Марса существует огромное озеро с жидкой соленой водой, окруженное сетью более мелких водоемов.
Российская газета09:28
1

«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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Путин заявил о росте уровня безработицы из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин высказал уверенность, что страна справится с безработицей, уровень которой на фоне пандемии коронавируса вырос, но для этого необходима напряженная работа по каждому сегменту программы обеспечения занятости.
РИА Новости10:00
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В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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Группа депутатов инициировала отставку главы Алтая Хорохордина

Группа депутатов Эл-Курултая сегодня на заседании предложила своим коллегам рассмотреть на внеочередной сессии вопрос о выражении недоверия главе республике и председателю правительства региона Олегу Хорохордину.
ФедералПресс07:17
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