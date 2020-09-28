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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ России Алла Бакина.В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ruвчера в 13:32
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Перевод пенсий на карту «Мир» продлен до конца текущего года

ПРАЙМвчера в 13:33
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

РИА Новостивчера в 15:41
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфаксвчера в 14:30
Российская газета

Пенсии приходят с «Миром»

Российская газетавчера в 14:24
ТАСС

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

ТАССвчера в 14:12
Известия

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Известия18:57
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ruвчера в 13:32

«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфакс10:37
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Генсек ООН предсказал миру глобальную рецессию

Мир может столкнуться с глобальной рецессией, если необходимые меры не будут приняты, заявил на встрече высокого уровня, посвященной вопросам финансирования глобального развития в период пандемии и после нее, генсек ООН Антониу Гутерреш.
РИА Новости09:26

Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по разрешению кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской помощь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике, сообщает Delfi.
Ведомости04:23
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Франция призвала Германию представить доказательства по Навальному

По словам Камбона, к ситуации с Навальным могут быть причастны враги России, для которых открылись новые возможности, те, кто хочет дестабилизировать положение президента РФ Владимира Путина.
МонаВиста06:07
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Названы семь отличий нынешнего скачка коронавируса от весеннего пика

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, чем отличается нынешняя ситуация с распространением коронавируса от весеннего пика.
РИА Новости08:20
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Голикова назвала основные причины заражения коронавирусом в России

Основными причинами заболевания коронавирусом в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
РИА Новости08:53
2,7K

Армения обвинила Азербайджан в использовании тяжелых огнеметных систем

«На кадрах видно, как азербайджанские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А размещаются в населенных пунктах Азербайджана и оттуда ведется огонь, превращая в живой щит собственных граждан», — отметила Степанян.
ФАН12:11