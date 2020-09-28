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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ России Алла Бакина.В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ruвчера в 13:32
Подробнее о событии
Известия

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Известия18:57
ТАСС

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

ТАССвчера в 14:12
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфаксвчера в 14:30
Российская газета

Пенсии приходят с «Миром»

Российская газетавчера в 14:24
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

РИА Новостивчера в 15:41
ПРАЙМ

Перевод пенсий на карту «Мир» продлен до конца текущего года

ПРАЙМвчера в 13:33
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ruвчера в 13:32

Суд продлил арест обвиняемой в убийстве рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд продлил до 30 октября меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемой в убийстве своего супруга украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марине Кохал, передает корреспондент РИА Новости.
Суд продлил арест обвиняемой в убийстве рэпера Картрайта
РИА Новости10:25

«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
Lenta.ru09:40

Генерал СНА подтвердил присутствие иностранных боевиков в Азербайджане

Сам генерал сказал, что бойцы СНА отправились в Азербайджан из-за того, что на подконтрольных Турции территориях плохая экономическая ситуация, а они хотят позаботиться о своих семьях.
Новостной фронт06:38
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Банк России объявил о дополнительных продажах валюты с 1 октября

В соответствии с механизмом, объявленным 19 марта, Банк России до 30 сентября должен был продавать валюту, полученную из ФНБ за пакет Сбербанка, только в случае снижения цены нефти марки Urals ниже 25 долларов, и, учитывая рост цен на нефть, после 12 мая эти операции не проводились.
Российская газета04:03
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Постпред США назвала пропагандой РФ оспаривание доклада ОЗХО по Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт завила, что любая информация, которая не соответствует докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском городе Дума, является российской пропагандой.
Известия19:00
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