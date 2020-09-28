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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ России Алла Бакина.В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ruвчера в 13:32
Подробнее о событии
Известия

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Известия18:57
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ruвчера в 13:32
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфаксвчера в 14:30
Российская газета

Пенсии приходят с «Миром»

Российская газетавчера в 14:24
ТАСС

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

ТАССвчера в 14:12
ПРАЙМ

Перевод пенсий на карту «Мир» продлен до конца текущего года

ПРАЙМвчера в 13:33
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

РИА Новостивчера в 15:41

Пашинян заявил об угрозе армянскому народу со стороны Турции

«Армения и армяне Нагорного Карабаха находятся под непосредственной угрозой со стороны Турции, которая ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт», — заявил армянский премьер, добавив, что армянский народ воспринимает это как «экзистенциальную угрозу».
Пашинян заявил об угрозе армянскому народу со стороны Турции
Телеканал 360°13:26
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Елена Корикова появилась в Сети впервые за три месяца

Подписчики хвалят внешность и стиль актрисы В последние годы 48-летняя звезда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова ведет закрытый образ жизни — не снимается в кино и рекламе и не появляется на светских мероприятиях.
WomanHit.ru08:50
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Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

По словам адвоката приемной дочери Дмитриева Игоря Перова, речь идет об изменении приговора по статье о насильственных действиях сексуального характера, по которой суд первой инстанции назначил Дмитриеву 3,5 года колонии.
BFM.ru10:17
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Гинцбург: привитый от COVID-19 не может быть переносчиком вируса

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в эфире «Вести ФМ» заявил, что правильно привитый от коронавируса человек, у которого выработались нейтрализирующие вирус антитела, не может быть переносчиком вируса.
RT на русском13:16

В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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Суд утвердил приговор двум фигурантам дела о гибели главы Total

Мосгорсуд во вторник признал законным приговор двум фигурантам дела о катастрофе самолета Falcon в аэропорту Внуково, где в 2014 году погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости10:43

Керченская паромная переправа остановила свою работу

Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Российская газета05:51
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