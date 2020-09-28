Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ruвчера в 13:32
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Перевод пенсий на карту «Мир» продлен до конца текущего года

ПРАЙМвчера в 13:33
Коммерсантъ

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до конца года

Коммерсантъвчера в 15:07
Российская газета

Пенсии приходят с «Миром»

Российская газетавчера в 14:24
URA.Ru

Россиянам продолжат перечислять пенсии на карту «Мир»

URA.Ruвчера в 13:45
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

РИА Новостивчера в 15:41
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ruвчера в 13:32
ТАСС

ЦБ продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря

ТАССвчера в 13:28

Глава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной переписки

Руководитель промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал свою переписку с профессиональным бойцом, ранее выступавшим за организацию, Конором Макгрегором, которая накануне была обнародована в Twitter спортсмена.
CT news27 сентября в 11:47
1

В Кремле обсудили отставку главы Дагестана

Почему может уйти Васильев Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть свой пост, сообщили РБК два собеседника, близких к руководству региона, и подтвердил источник, близкий к Кремлю.
РБК00:00

Титов предложил внести изменения в систему налогообложения для МСП

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил властям внести ряд изменений в систему налогообложения малого и среднего бизнеса.
Международный антикоррупционный порталвчера в 04:35
2

Под Самарой совершил жесткую посадку легкомоторный самолет

Самара, 29 сентября 2020, 06:57 — REGNUM Один человек пострадал в результате жесткой посадки легкомоторного двухместного самолета в районе села Семеновка в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
REGNUM23:57
1

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

Почти 95 миллиардов рублей потребуется на увеличение пособия для детей от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход в которых не вырастет до прожиточного минимума при выплате пособия в половину прожиточного минимума на ребенка, сообщила пресс-служба Минтруда РИА Новости.
РИА Новости23:48

Минобороны Армении: Азербайджан потерял в бою десять танков

После конфликта 27 сентября противостояние Армении и Азербайджана продолжилось, в пресс-службе Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики на страничке в Facebook заявила, что в результате отраженной атаки со стороны азербайджанской армии она потеряла 10 танков.
МонаВиставчера в 13:00
761