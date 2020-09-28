ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»
Смотрите также
Кабмин РФ утвердил стратегию иммунопрофилактики инфекционных болезней
«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
На Сахалине в школе разразился скандал из-за учительницы с топором
Стал известен состав сборной России на матчи с Турцией и Венгрией
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
Глава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной переписки
Опубликован трейлер финальных эпизодов сериала «Сверхъестественное»
Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
Макрон потребовал от России объяснений по делу Навального
Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
На Сахалине в школе разразился скандал из-за учительницы с топором
ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»
Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн
Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом
Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.В источнике
С чего всё началось
Переход на карты «Мир» откладывается до конца года
Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ruвчера в 13:32
Подробнее о событии