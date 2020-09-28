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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ России Алла Бакина.В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ruвчера в 13:32
Подробнее о событии
Известия

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Известия18:57
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ruвчера в 13:32
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфаксвчера в 14:30
Российская газета

Пенсии приходят с «Миром»

Российская газетавчера в 14:24
ТАСС

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

ТАССвчера в 14:12
ПРАЙМ

Перевод пенсий на карту «Мир» продлен до конца текущего года

ПРАЙМвчера в 13:33
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

РИА Новостивчера в 15:41

Роспотребнадзор рекомендовал запретить приём пищи на рабочих местах

Москва, 29 сентября 2020, 09:42 — REGNUM В связи с увеличением числа заразившихся коронавирусом Роспотребнадзор рекомендовал работодателям запретить сотрудникам принимать пищу на рабочих местах, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM02:42
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Названы семь отличий нынешнего скачка коронавируса от весеннего пика

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, чем отличается нынешняя ситуация с распространением коронавируса от весеннего пика.
РИА Новости08:20

В Волгоградской области развернут 2 тыс. инфекционных коек

«Проработать возможность и приступить к работе по увеличению коечного фонда в действующих на территории Волгоградской области инфекционных госпиталях и перевода в режим инфекционных госпиталей лечебных учреждений с увеличением общего количества инфекционного коечного фонда дополнительно на 2000 коек», — поставлена задача региональному департаменту здравоохранения.
REGNUM06:45
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«Спартак» будет получать солидарные выплаты за Миранчука до 2022 года

Академия московского "Спартака" имени Федора Черенкова будет получать солидарные выплаты за переход футболиста Алексея Миранчука из столичного "Локомотива" в итальянскую "Аталанту" частями до 2022 года, сообщил РИА Новости глава департамента по коммуникациям "красно-белых" Антон Фетисов.
РИА Новости05:26

Кинолог рассказал, как защититься от нападения стаи бродячих собак

Не стоит поворачиваться к стае бродячих собак спиной, а нужно резко наклониться к земле, чтобы создать видимость того, что человек намеревается что-то поднять и кинуть в животных – это отпугнет их, рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель Учебно-дрессировочного центра «Сириус», зооинженер-кинолог Андрей Цветков.
Взгляд.ру07:22