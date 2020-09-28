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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ruвчера в 13:32
Подробнее о событии
Российская газета

Пенсии приходят с «Миром»

Российская газетавчера в 14:24
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

РИА Новостивчера в 15:41
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфаксвчера в 14:30
Известия

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Известия18:57
ТАСС

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

ТАССвчера в 14:12
ПРАЙМ

Перевод пенсий на карту «Мир» продлен до конца текущего года

ПРАЙМвчера в 13:33
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ruвчера в 13:32

На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе
Lenta.ru09:40

Названы семь отличий нынешнего скачка коронавируса от весеннего пика

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, чем отличается нынешняя ситуация с распространением коронавируса от весеннего пика.
РИА Новости08:20
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Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его старшего сына и высокопоставленных членов правительства, заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.
Коммерсантъ10:45
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Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:03
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В Томске разработали ускоритель для очистки выбросов китайской ТЭЦ

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали импульсный электронный ускоритель для очистки дыма от вредных примесей и направили его в крупнейший в Китае Сианьский аэрокосмический институт двигательных установок.
МедиаПоток08:31
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«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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В Армении обвинили Азербайджан в размещении «тяжелых огнеметных систем»

"На кадрах видно, как азербайджанские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А размещаются в населенных пунктах (Азербайджана - ред.) и оттуда ведется огонь, превращая в живой щит собственных граждан", - отметила Степанян.
РИА Новости11:51

Трамп и Байден проведут первые теледебаты в Огайо

Первые президентские теледебаты в США пройдут во вторник, 29 сентября, в штате Огайо, на них сойдутся действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник от демократов, бывший вице-президент страны Джо Байден, пишет The Hill.
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