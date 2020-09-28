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РИА Новости
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ России Алла Бакина.В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ru28 сентября в 13:32
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Известия

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Известиявчера в 18:57
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

РИА Новости28 сентября в 15:41
Российская газета

Пенсии приходят с «Миром»

Российская газета28 сентября в 14:24
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфакс28 сентября в 14:30
ТАСС

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

ТАСС28 сентября в 14:12
ПРАЙМ

Перевод пенсий на карту «Мир» продлен до конца текущего года

ПРАЙМ28 сентября в 13:33
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ru28 сентября в 13:32

Шойгу назвал число уничтоженных боевиков в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в статье для газеты «Красная звезда» заявил, что за время российской военной операции в Сирии было уничтожено более 133 тыс. террористов, в том числе 4,5 тыс. выходцев из стран СНГ.
RT на русском17:16
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Пушков посоветовал Еревану делать выводы, а не заниматься самообманом

Авторитетный российский политик, сенатор Алексей Пушков посоветовал властям Армении в нынешней сложнейшей ситуации делать выводы, а не продолжать заниматься самообманом.
Территория новостейвчера в 13:29
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Военным Белоруссии выделили участок для испытания ракет

Необходимость принятия указа объясняется тем, что полигоны, использующиеся для этих целей в настоящее время, обеспечивают стрельбы и испытания ракет на небольшую дальность, а использование полигонов иностранных государств несет большие материальные и финансовые затраты.
МордовМедиавчера в 13:42
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
2,7K

МИД РФ обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

Техсекретариат ОЗХО, разгласив факт технической помощи Берлину по ситуации с блогером Алексеем Навальным, не имел прямого согласия России, а значит, допустил нарушение, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новостивчера в 14:45
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Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, увеличив его срок в колонии строгого режима почти на 10 лет, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
РИА Новостивчера в 10:18
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Октябрьские матчи сборная РФ по футболу проведет на московских аренах

Российский футбольный союз сообщил, что матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Венгрии 11 и 14 октября сборная РФ проведет на московском стадионе «ВТБ Арена», который является домашней площадкой «Динамо».
Аргументы и Фактывчера в 12:09

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Вести.Ruвчера в 04:00
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Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
RT на русскомвчера в 05:25
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