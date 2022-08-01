«Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета», — поясняет Центробанк.
"Снижение благополучия и качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует, не говоря уже о таких вещах, как приверженность принципам ВТО, они просто выброшены на помойку", — подчеркнул глава государства.
Накануне вечером ситуация в Косово обострилась: президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти самопровозглашенной республики начинают силовую операцию против сербов, косовоалбанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах.