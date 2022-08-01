Будьте в Плюсе

ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты еще на полгода

Центробанк (ЦБ) продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года.
Коммерсантъ
«Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета», — поясняет Центробанк.
Expert.ru
В Банке России объяснили
 продление ограничений санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.
BFM.ru
На остальные валюты оно не распространяется, передает пресс-служба.
Вечерняя Москва

Подробнее о событии

ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты на полгода
РИА Новости05:48
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года
Forbes05:30
Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023
Весьма05:01
ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты еще на полгода
Коммерсантъ05:07
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года
RT на русском05:03
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2023 года
ТАСС05:25
Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на 6 месяцев, до 9 марта 2023 года
Где и что05:00

Интересное

Минобороны заявило об уничтожении в Харькове двух установок HIMARS

Министерство обороны России объявило об уничтожении на Украине сразу двух пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS.
РБК05:58

Путин: Запад выбросил на помойку приверженность принципам ВТО

"Снижение благополучия и качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует, не говоря уже о таких вещах, как приверженность принципам ВТО, они просто выброшены на помойку", — подчеркнул глава государства.
РИА Новости07:02

Песков переадресовал Минобороны вопрос о переброске сил на юг Украины

Вопрос о ходе спецоперации по защите Донбасса следует адресовать в Минобороны.
Известия05:47

Пресс-секретарь Путина Песков пожелал Чубайсу скорейшего выздоровления

Песков назвал сообщения о госпитализации Чубайса печальной новостью.
Lenta.ru05:24

Пресс-секретарь Путина Песков назвал требования Косово к Сербии необоснованными

Накануне вечером ситуация в Косово обострилась: президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти самопровозглашенной республики начинают силовую операцию против сербов, косовоалбанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах.
РИА Новости05:28

Певица Клава Кока показала, как участники Little Big живут в США

Певица Клава Кока, гуляя по Лос-Анджелесу, заглянула в гости к музыкантам скандальной группы Little Big и показала своим подписчикам в соцсетях, как живут музыканты в США.
NVL03:24

Nikkei: США направляют авианосцы и самолеты к Тайваню в связи с возможным визитом Пелоси

США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.
ТАСС06:25

Последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин умер на 85-м году жизни

Умер последний председатель Комитета государственной безопасности СССР Вадим Бакатин, сообщают «Российская газета» и «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК04:34

Toyota Land Cruiser Prado получил новую спецверсию Package Matt Black Edition для Японии

Компания Toyota представила новую спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado J150 — Package Matt Black Edition.
Автоновости дня02:44

Четыре китайских истребителя вошли в опознавательную зону систем ПВО Тайваня

Четыре истребителя Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону систем противовоздушной обороны Тайваня.
Lenta.ru06:53