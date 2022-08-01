Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, — говорится в тексте.
Украина требует от России вернуть хотя бы треть заграничного имущества СССР, которое она получила в обмен на оплату долгов Союза после его распада, заявил в интервью «Суспильному» посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
Заявление президента России Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в российскую армию вызвали панику во всей Великобритании, написал журналист Дуглас Пейшент в статье для газеты Mirror.