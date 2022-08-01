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ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты еще на полгода

Центробанк (ЦБ) продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года.
Коммерсантъ
До указанной даты будет действовать
 введенный ранее лимит на снятие наличной валюты 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро.
Суть событий
Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, — говорится в тексте.
News.ru
На остальные валюты оно не распространяется, передает пресс-служба.
Вечерняя Москва

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