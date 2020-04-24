Центробанк принял решение продлить сроки перевода пенсионеров на карты национальной платежной системы «МИР» до 1 октября 2020 года. Об этом сообщается на сайте регулятора. Ранее планировалось, что перевод завершится 1 июля.

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «МИР» до 1 октября

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