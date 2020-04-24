Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
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с чего всё началось
Банк России разрешил
 банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.
Российская газета03:27

Подробнее о событии

ЦБ из-за вируса разрешил зачислять пенсии не на карты «Мир» до октября

РБК05:34

До 1 октября продлен переход получателей пенсий и иных соцвыплат на карты «Мир»

Гарант05:00

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлён до 1 октября

RT на русском02:47

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до 1 октября

Коммерсантъ03:24

Банки смогут продолжать перечислять пенсии на любые карты после 1 июля 2020 года

ТАСС02:59

ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты

Российская газета03:27

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлен до 1 октября

Банки.ру02:35
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Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
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Общество

Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 10:40
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
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Экономика

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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Здоровье

COVID-19 мог циркулировать по Испании уже в середине февраля

Биологи исключили возможность существования «нулевого пациента». На 14 февраля коронавирус уже распространялся в стране.
RuNews24.ru 01:46
Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
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Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
2,3K
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
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Происшествия

От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом

Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.
РИА Новости 06:45
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Происшествия

МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому

МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
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Общество

В Петербурге разрешили закончить учебный год до начала мая, но не всем

Санкт-Петербург, 24 апреля 2020, 18:48 — REGNUM Петербургские школьники, по решению родителей, смогут завершить текущий учебный год еще до начала мая.
REGNUM 11:48
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Финансы

Россияне начали забирать валюту из банков

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.
Lenta.ru 04:21
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Экономика

ЦБ: раздача денег гражданам приведет к «взрыву» инфляции

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции.
Газета.Ru 08:53
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Общество

Вузы назвали дату начала нового учебного года

Новый учебный год в вузах начнётся 1 сентября. Формат обучения будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране.
News.ru 22 апреля в 21:18
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Общество

В Свердловской области отказались от введения электронных пропусков

В Свердловской области не будет введен режим электронных пропусков.
Известия 10:47
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Общество

Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции

Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 12:20
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Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
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Общество

Голикова раскрыла статистику смертности от коронавируса по возрастам

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что около 22% жертв коронавируса в России – это люди в возрасте от 50 до 64 лет.
РИА Новости 12:26
Политика

Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
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Политика

В Коми снова сменился министр здравоохранения

Минздрав Республики Коми временно возглавил Борис Александров, прежний министр Виктория Филин проработала на посту две недели.
ТАСС 10:07
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Футбол

Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона

Амстердам, 24 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Королевский футбольный союз Нидерландов вышел с объявлением, в котором было указано, что нынешний розыгрыш Эредивизии будет досрочно завершен без объявления чемпиона, сообщает на официальном сайте организации.
REGNUM 11:58
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Политика

Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

RT на русском 08:58
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Общество

В Саратовской области решено открыть парикмахерские

В Саратовской области открывают парикмахерские.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:46
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Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
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