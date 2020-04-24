Экономика
Комсомольская правдаЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир»
Центробанк России сообщил, что не будет применять никаких мер к банкам, которые до 1 октября продолжат перечислять пенсии россиянам не на карты "Мир", сообщается на сайте ЦБ. Изначально перевод пенсионеров, которые получают пенсии на банковские карты, именно к картам "Мир" планировался до 1 июля.
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Новые Известия 06:04
Общество
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
Гаагский суд скрыл личности большинства свидетелей по делу MH17
Гаагский суд принял решение отказать защите подозреваемого гражданина РФ Олега Пулатова в просьбе раскрыть личности свидетелей по делу о крушении малайзийского рейса МН17.
ПолитРоссия 08:43
Общество
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Лос-Анджелес, США, 24 апреля 2020, 02:14 — REGNUM Кинокомпания Universal переыкупила права на вселенную LEGO у Warner Bros.
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Всем известна мудрость, что пусть к сердцу мужчины лежит через желудок. Однако, сексуальная художница так не считает.
Paparazzi.ru 04:40
Финансы
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При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
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Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
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РБК 08:16
Гаджеты
Представлен флагман Motorola Edge+ с камерой на 108 Мп
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