DPA: власти ФРГ выслали в Россию исламиста с уголовным прошлым

Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия депортировали в Россию потенциально опасного исламиста, который проживал в Германии под именем Рашид К. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на информированные источники.