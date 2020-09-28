ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря
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Банк России принял решение продлить срок перевода пенсионеров на карты национальной платежной системы "Мир" до 31 декабря 2020 года, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".В источнике
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