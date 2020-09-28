Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ТАСС
ТАСС

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

Банк России принял решение продлить срок перевода пенсионеров на карты национальной платежной системы "Мир" до 31 декабря 2020 года, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Пенсии приходят с «Миром»

Российская газетавчера в 14:24
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

РИА Новостивчера в 15:41
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфаксвчера в 14:30
Известия

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Известия18:57
ТАСС

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

ТАССвчера в 14:12
ПРАЙМ

Перевод пенсий на карту «Мир» продлен до конца текущего года

ПРАЙМвчера в 13:33
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ruвчера в 13:32

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфаксвчера в 06:48
123

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Вести.Ru04:00
115

Ротару и Пугачеву состарили с помощью нейросети

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@ alla_orfey) 4 Сен 2020 в 2:00 PDT Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф посмотрел на предложенные журналистами телеканала НТВ снимки знаменитостей и рассказал, какие именно манипуляции с лицами Пугачевой и Ротару производили хирурги.
Невские Новостивчера в 14:00
34

Путин назвал отношения РФ с Белоруссией «подлинно союзническими»

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее выразил уверенность в том, что отношения между Россией и Белоруссией и в дальнейшем будут развиваться последовательно и динамично.
REGNUM06:04
674

Двойник Ольги Бузовой сменила имя на «Небузова Яло»

Ранее ходили слухи, что Небузова является мужчиной, который сменил пол, поскольку является фанатом Ольги Бузовой, а также, что операция по смене внешности обошлась двойнику в три миллиона рублей.
Экономика сегоднявчера в 06:31
19

Белорусский госканал поверил в выдвижение Лукашенко на Нобелевскую премию мира

Белорусский госканал ОНТ поверил в новость сатирического информационного агентства «Панорама» о том, что президента республики Александра Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира.
Lenta.ru05:22
2

Госдума задумала ужесточить наказание для зарубежных интернет-компаний

Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи разрабатывает законопроект, ужесточающий ответственность иностранных интернет-компаний за неисполнение законодательства РФ по хранению персональных данных, удалению противоправного контента и неуплате налогов с деятельности на территории страны, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс02:40
14

Медведев в четвертый раз подряд выбыл в первом круге «Ролан Гаррос»

Первая ракетка России и пятый номер мирового рейтинга Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге на "Ролан Гаррос" от венгра Мартона Фучовича и выбыл с последнего в сезоне турнира "Большого шлема".
Газета.Ru06:02

Эрдоган выступил с требованием к Армении по ситуации в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец кризису в Нагорном Карабахе, который якобы начался с «оккупации» Арменией «азербайджанских территорий», передает агентство Anadolu.
Rambler News Serviceвчера в 08:01
2,3K

Московских школьников решено отправить на каникулы с 5 по 18 октября

«Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы», — говорится в указе.
Говорит Москва02:08
1

Обвиняемый в убийстве девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса "Уктус" в Екатеринбурге в августе 2018 года.
Газета.Ru05:07
5

DPA: власти ФРГ выслали в Россию исламиста с уголовным прошлым

Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия депортировали в Россию потенциально опасного исламиста, который проживал в Германии под именем Рашид К. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на информированные источники.
ТАСС04:59
38