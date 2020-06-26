Экономика
Российская газетаБанк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.
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Общество
Серебренникова приговорили к условному сроку
РИА Новости 09:39
Шоу-бизнес
Лолита через суд пытается выселить экс-супруга из квартиры
RuNews24.ru вчера в 05:59
Политика
Переехавшего на Украину журналиста Муждабаева объявили в розыск
Коммерсантъ вчера в 09:18
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Общество
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, сообщает Telegram-канал «Апологии протеста».
Ведомости 08:27
Политика
Россия заинтересовалась приглашением Трампа на саммит G7
Россия заинтересована приглашением американского президента Дональда Трампа на саммит G7.
Lenta.ru 09:39
Наука
Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Известия 00:21
Наука
Искусственная кожа для заживления ран создана
МедиаПоток 01:12
Политика
В Кремле готовят новое обращение Путина к россиянам
В Кремле готовят новое обращение Путина к россиянам, сообщают СМИ. Его дата пока точно неизвестна.
Время Пресс 00:01
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Происшествия
Несколько человек пострадали в результате нападения в Глазго
Несколько человек получили ранения, также сообщается о трех погибших в результате нападения в центре Глазго в Шотландии, передает BBC.
Известия 09:28
Экономика
Васильев рассказал, какая валюта сменит доллар после его краха
Ослабление позиций доллара как мировой резервной валюты изменит направление развития глобальной экономики, рассказал ФБА «Экономика сегодня» главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев.
Экономика сегодня 06:06
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Политика
В Конгрессе США пройдет голосование за создание нового штата
Представители Конгресса намереваются организовать голосование за создание на территории США еще одного штата.
Актуальные Новости 02:32
Общество
Путин поддержал идею назвать улицы в честь медиков
Президент России Владимир Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах страны в честь медработников, которые отличились в борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 08:53
Здоровье
В Крыму за сутки коронавирус выявили у 7 человек
В Крыму зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусом.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 05:36
Общество
В субботу 27 июня в Волгограде запретят продавать алкоголь
Исключение сделали только для заведений общепита – кафе, баров, ресторанов.
Волгоград Онлайн 24 июня в 16:47
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Политика
Прокуратура Нидерландов предложила рассматривать дело MH17 в 2021 году
Прокуратура Нидерландов предлагает начать рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году не осенью нынешнего года, а в феврале-марте 2021 года с учетом времени, которое запросила защита и представители родственников, сообщил прокурор Вард Фердинандуссе на слушаниях в пятницу.
РИА Новости 05:03
Происшествия
Трое детей утонули в Подмосковье
Говорит Москва вчера в 14:53
Энергетика
Нефть Urals достигла рекордной премии к Brent
Российская нефть марки Urals торгуется в Северо-Западной Европе с премией $2,35 к Brent, сообщило ценовое агентство Argus.
Коммерсантъ 06:29
Политика
В Конгрессе США предложили смягченные санкции против «Северного потока-2»
Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.
Lenta.ru 08:45
Игры
Новый трейлер Cyberpunk 2077 появился в Сети
Польская компания CD Projekt RED опубликовала новый трейлер компьютерной игры Cyberpunk 2077, выход которой запланирован на ноябрь 2020 года.
iReactor 02:21
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Нужно только заявление. ПФР напомнил пенсионерам о доплате к пенсии
Отработавшие в сельской местности 30 и более лет пенсионеры могут получить прибавку к пенсии в размере 25 процентов от фиксированной выплаты.
Evo-rus.com 08:30
Происшествия
В Туле задержали брачного афериста из Африки
Сотрудники уголовного розыска Тульской области задержали африканца, выманившего более 1 миллиона рублей у женщины, на которой он якобы собирался жениться после возвращения из Афганистана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 08:59
Хоккей
«Торпедо» пополнило состав защитниками «Ак Барса» и «Авангарда»
Согласно сообщениям официального сайта Континентальной хоккейной лиги, «Торпедо» выменяло защитников Марка Марина у «Ак Барса» и Семена Ручкина у «Авангарда».
REGNUM 09:38
Наука
Длительные упражнения на выносливость меняют более 1 000 генов
Результаты показали, что длительная тренировка на выносливость связана со значительными изменениями в экспрессии около 1 000 генов.
UfacityNews.ru 00:55
Шоу-бизнес
Архивное фото Пугачевой в купальнике попало в Сеть
Родин пояснил, что снимок сделали во время гастролей. В тот день Примадонна не захотела купаться, а предпочла просто позагорать.
Слово и Дело вчера в 08:42