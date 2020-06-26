с чего всё началось

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия. Это разрешение было дано в апреле, чтобы оградить граждан от посещения банков в период самоизоляции.

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Политика Россия заинтересовалась приглашением Трампа на саммит G7 Россия заинтересована приглашением американского президента Дональда Трампа на саммит G7.

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Общество Путин поддержал идею назвать улицы в честь медиков Президент России Владимир Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах страны в честь медработников, которые отличились в борьбе с распространением коронавируса. 4

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