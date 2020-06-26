с чего всё началось

Центробанк продлил до 30 сентября срок действия регуляторных послаблений для банков, которые вводились на период пандемии коронавируса. Например, они смогут удаленно открывать счета для соцвыплат и обслуживать клиентов с паспортами с истекшим сроком действия.

ЦБ продлил послабления для банков до 30 сентября

Экономика Повышение НДФЛ: как изменится налог на продажу квартир В России с 1 января 2021 года планируют ввести прогрессивную шкалу налогообложения — россияне, зарабатывающие свыше 5 млн руб. в год, будут платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 15%.

Политика Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается. 365

Футбол Акинфеев эмоционально прокомментировал поражение от «Зенита» В первом туре после возобновления чемпионата России в июне ЦСКА был на своем поле разгромлен "Зенитом" (0:4), после чего в отставку подал Ганчаренко, а также появилась информация о том, что Акинфеев думает над завершением карьеры.

Политика Лукашенко прибудет на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом 24 июня стало известно о приглашении президента России Владимира Путина Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату. 13

Игры Xbox Series S тоже отправится в релиз На просторах интернета появилась достаточно интересная информация о консоли Xbox Series S, которую, если верить слитой информации, производитель планирует показать вместе с основной приставкой. 1

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Общество К проголосовавшему дважды Лобкову пришла полиция В Москве полиция пришла домой к журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, который накануне смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. 849

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Общество Кремль прокомментировал дело Серебренникова Дело режиссера Кирилла Серебренникова является поводом для того, чтобы тщательно проанализировать, как расходуются госсредства в учреждениях культуры, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 151

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Происшествия В Туле задержали брачного афериста из Африки Сотрудники уголовного розыска Тульской области задержали африканца, выманившего более 1 миллиона рублей у женщины, на которой он якобы собирался жениться после возвращения из Афганистана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 2

Авто Составлен рейтинг самых дорогих в обслуживании автомобилей В Северной столице самым дорогим в обслуживании оказался Skoda Karoq - за первые три ТО владельцу придется заплатить 43 720 рублей, а минимальных затрат потребует Hyundai Solaris - 25 936 рублей. 2

Энергетика Российская нефть стала рекордно дороже Brent Стоимость российского сорта нефти Urals в четверг, 25 июня, выросла на 0,4 доллара за баррель, до 43,25 доллара, так что она стала рекордно дороже эталонного сорта Brent. 195

Авто Эксперт рассказал, кого затронет новый ГОСТ о праворульных машинах Межгосударственный стандарт, который ужесточит правила сертификации ввозимых автомобилей с правым рулем, повлияет на сроки и стоимость оформления машин, в том числе и легковых, рассказал РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.

Политика Прокуратура Нидерландов предложила рассматривать дело MH17 в 2021 году Прокуратура Нидерландов предлагает начать рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году не осенью нынешнего года, а в феврале-марте 2021 года с учетом времени, которое запросила защита и представители родственников, сообщил прокурор Вард Фердинандуссе на слушаниях в пятницу. 5

Происшествия СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России. 13

Политика Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы. 336