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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ продлил срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Центробанк продлил требование к обязательному зачислению пенсий только на карты национальной платежной системы "Мир" до конца 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора платежной системы Банка России Аллы Бакиной.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря

Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты национальной платежной системы "Мир" до 31 декабря 2020 года, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".
ТАСС13:28
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Известия

ЦБ продлит перевод пенсионеров на карты «Мир» до конца года

Известия13:59
Газета.Ru

ЦБ продлил срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Газета.Ru13:53
Говорит Москва

Перевод пенсий на карту «Мир» продлили до конца года

Говорит Москва13:43
URA.Ru

Россиянам продолжат перечислять пенсии на карту «Мир»

URA.Ru13:45
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ru13:32
Комсомольская правда

Центробанк продлил срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Комсомольская правда13:31
ТАСС

ЦБ продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря

ТАСС13:28

Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известия13:30
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Кабмин Армении запретил мужчинам выезд из страны

Решением правительства ограничивается выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве: рядовой, младший и высший сержантский состав - до 48 лет, младший офицерский состав - до 50 лет и высший офицерский состав - до 55 лет, - говорится в сообщении.
Вестник Кавказа14:12

Рособрнадзор обсудит идею сдачи ЕГЭ только для поступления в вуз

Рособрнадзор получил предложения отказаться от обязательной сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) всеми выпускниками школ и оставить экзамены только для абитуриентов вузов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомости03:36
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новости14:03
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В Москве индекс распространения коронавируса вырос втрое за три недели

Показатель скорости распространения коронавируса в Москве за три недели увеличился в три раза, сообщила журналистам в понедельник руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
ТАСС12:25
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