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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ продлил срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Центробанк продлил требование к обязательному зачислению пенсий только на карты национальной платежной системы "Мир" до конца 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора платежной системы Банка России Аллы Бакиной.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря

Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты национальной платежной системы "Мир" до 31 декабря 2020 года, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".
ТАСС13:28
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Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфакс14:30
Комсомольская правда

Центробанк продлил срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Комсомольская правда13:31
Газета.Ru

ЦБ продлил срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Газета.Ru13:53
URA.Ru

Россиянам продолжат перечислять пенсии на карту «Мир»

URA.Ru13:45
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ru13:32
Известия

ЦБ продлит перевод пенсионеров на карты «Мир» до конца года

Известия13:59
ТАСС

ЦБ продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря

ТАСС13:28

Власти ФРГ усомнились в законности санкций США против Nord Stream 2

Берлин, 28 сентября 2020, 15:28 — REGNUM В правительстве ФРГ намерены внимательно изучить оценку, данную бундестагом вводимым США санкциям против проекта «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 28 сентября, в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
REGNUM08:28
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Азербайджан возобновил наступление в зоне Нагорного Карабаха

Войска республики применили тяжелую артиллерию По данным пресс-секретаря министерства обороны Армении Шушан Степанян, военнослужащие Азербайджана применяют в боях в Нагорном Карабахе тяжёлую огнемётную систему.
Центральная Служба Новостей05:08

В Москве индекс распространения коронавируса вырос втрое за три недели

Показатель скорости распространения коронавируса в Москве за три недели увеличился в три раза, сообщила журналистам в понедельник руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева.
ТАСС12:25
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