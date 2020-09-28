ЦБ продлил срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»
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Центробанк продлил требование к обязательному зачислению пенсий только на карты национальной платежной системы "Мир" до конца 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора платежной системы Банка России Аллы Бакиной.В источнике
С чего всё началось
ЦБ продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря
Банк России принял решение продлить срок перевода всех пенсионеров на карты национальной платежной системы "Мир" до 31 декабря 2020 года, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".
ТАСС13:28
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