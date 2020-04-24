Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.

ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты

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