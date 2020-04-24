Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПеревод пенсионеров на карты «Мир» продлили до 1 октября

Российские банки могут перечислять пенсии на карты любых платежных систем после 1 июня, сообщил ЦБ. К этому моменту должен был завершиться перевод пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир».
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ЦБ из-за вируса разрешил зачислять пенсии не на карты «Мир» до октября

РБК05:34

ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты

Российская газета03:27

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлен до 1 октября

Банки.ру02:35

ЦБ РФ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» с 1 июля до 1 октября

Интерфакс03:17

Банки смогут продолжать перечислять пенсии на любые карты после 1 июля 2020 года

ТАСС02:59

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлён до 1 октября

RT на русском02:47

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до 1 октября

Коммерсантъ03:24
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Здоровье

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Общество

Профсоюзы против предоставления правительству права менять трудовое законодательство

Федерация независимых профсоюзов России не поддерживает законопроект о предоставлении правительству особых полномочий по корректировке трудового законодательства.
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Общество

В общественном транспорте Свердловской области введут масочный режим

В общественном транспорте в Свердловской области будет введён масочный режим.
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Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

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ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

На прошлом заседании совета директоров ставка была сохранена на уровне 6%. До этого регулятор шесть раз подряд понижал ставку.
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В США призвали развивающиеся страны раскрыть долги перед Китаем

Сенаторы подчеркнули, что без прозрачности долгов налогоплательщикам США и других западных стран фактически придётся «спасать китайские финансовые институты и усиливать китайскую дипломатию долговых капканов».
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В Кремле оценили прогнозы Deutsche Bank об исчерпании ФНБ России

Ранее Эксперты Deutsche Bank предположили, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета будет достаточно на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Газета.Ru 06:16
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Общество

В Совете Федерации допустили продление режима самоизоляции на май

Сохранение режима самоизоляции не исключил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
АБН 05:49
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Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса

Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, такое мнение высказал журналистам президент США Дональд Трамп.
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В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой

"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
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На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим

Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом.
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Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз высказалась о свадьбе с Собчак

Слово и Дело вчера в 11:09
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Общество

Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
РИА Новости 05:17
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Политика

Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России

По мнению пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, есть еще она неделя, чтобы решить вопрос о продлении самоизоляции в России.
Газета.Ru 06:24
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Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
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Финансы

Россияне начали забирать валюту из банков

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.
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Обновлённый Toyota Hilux: первые изображения

В Сети появились изображения рестайлингового пикапа Toyota Hilux.
Журнал Авто.ру 05:34
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Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
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Власти Москвы оценили возможность смягчения мер на майские праздники

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
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Калининградские непродовольственные магазины откроют 29 апреля

Непродовольственные магазины в Калининградской области, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, откроются 29 апреля, парикмахерские — 4 мая, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов.
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Украина отказалась передавать прах разведчика Кузнецова родственникам

Власти Львова отказались отдавать прах советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам, передает "Интерфакс".
РЕН ТВ 06:19
Общество

Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал в отставку

"Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - сказали в пресс-службе.
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Общество

Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге

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СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

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Российский ученый назвал сроки создания вакцины от коронавируса

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