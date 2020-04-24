Российские банки могут перечислять пенсии на карты любых платежных систем после 1 июня, сообщил ЦБ. К этому моменту должен был завершиться перевод пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир».

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до 1 октября

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