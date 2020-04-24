Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»

Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
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ЦБ из-за вируса разрешил зачислять пенсии не на карты «Мир» до октября

РБК05:34

До 1 октября продлен переход получателей пенсий и иных соцвыплат на карты «Мир»

Гарант05:00

ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты

Российская газета03:27

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлили до 1 октября

Коммерсантъ03:24

Банки смогут продолжать перечислять пенсии на любые карты после 1 июля 2020 года

ТАСС02:59

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлён до 1 октября

RT на русском02:47

Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлен до 1 октября

Банки.ру02:35
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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Политика

Голикова попросила россиян чуть-чуть потерпеть

«Главное, что еще раз хочу сказать, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан в том, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем», — приводит «РИА Новости» слова Голиковой.
Известия 12:59
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Единоборства

Российский боец ММА записал песню с критикой Хабиба

Российский боец ММА Дмитрий Кузнецов записал рэп-дисс, в котором раскритиковал чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Metaratings 02:16
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
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Общество

Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период

Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
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Происшествия

От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом

Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.
РИА Новости 06:45
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
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Экономика

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ вчера в 11:13
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Общество

Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05
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Кино

Кинокомпании Роднянского и Учителя исключены из списка Фонда кино

Фонд кино пока не объявил о решении совета, представитель фонда от комментариев оказался.
Ведомости 09:53
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Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
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Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
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Общество

Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе

Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ 22 апреля в 14:03
5,4K
Энергетика

Польша пригрозила пожаловаться на «Газпром» из-за цен на газ

Польская нефтегазовая компания PGNiG пригрозила пожаловаться на «Газпром» в Еврокомиссию.
Lenta.ru 13:26
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Футбол

Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона

Амстердам, 24 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Королевский футбольный союз Нидерландов вышел с объявлением, в котором было указано, что нынешний розыгрыш Эредивизии будет досрочно завершен без объявления чемпиона, сообщает на официальном сайте организации.
REGNUM 11:58
Экономика

Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI

Инвесторы намерены подать в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI 20 апреля.
Деловое.ТВ 10:05
84
Общество

Роспотребнадзор представил поэтапное возвращение общепита к работе

Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному выходу кафе и ресторанов из ограничений, предпринятых из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 14:42
751
Экономика

Германия оказалась в худшей ситуации со времен Гитлера

Падение ВВП по итогам 2020 года составит 6,3 процента и будет сильнее, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.
Lenta.ru 13:22
Экономика

Набиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению

Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву".
Российская газета 13:14
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 10:40
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Гаджеты

Найден способ вывести из строя iPhone с iOS 13 одним сообщением

Новый способ вывести из строя iPhone на операционной системе iOS 13 описан в Сети.
iReactor 04:47
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Происшествия

В Краснодаре после взрыва газового баллона в жилом доме погиб человек

В одной из квартир шестиэтажного дома в Краснодаре произошел пожар, при котором погиб мужчина.
Коммерсантъ 08:20
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Политика

Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая

Ограничительные меры, введенные в России на фоне COVID-19, необходимо продлить как минимум до 12 мая, считает директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 12:59
8
Общество

Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции

Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 12:20
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Общество

«Союзмультфильм» хочет забрать у Японии Чебурашку

Молодежная газета (Уфа) 02:57
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Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
7
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
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Происшествия

В Перми в больнице РЖД произошла вспышка коронавируса

Коронавирус подтвердился у пациентов и сотрудников Клинической больницы "РЖД-Медицина" в Перми, терапевтическое и кардиологическое отделение закрыты на прием и работают в режиме обсерватора.
ТАСС 09:55
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Футбол

Коутиньо перенес операцию на голеностопе

Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне», перенес операцию на голеностопе правой ноги.
Sports.ru 12:32
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