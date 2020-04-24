Экономика
ВедомостиЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
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с чего всё началось
Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.Российская газетавчера в 03:27
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Хоккей
Что делает Гретцки в сборной столетия ИИХФ? Он ведь проиграл все турниры
Многие жаждали расплаты за поражения от нашей сборной на разных турнирах, в особенности на Кубке вызова-79 и уже упомянутом Кубке Канады-81.
Советский спорт вчера в 12:00
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Общество
Коронавирусом в Татарстане болеет 491 человек
Если неделю назад в республике было зарегистрировано 160 случаев, то на сегодня общее количество заболевших составляет уже 491 человек.
Kazanfirst.ru 04:44
Общество
В Москве еще 312 человек вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в Москве выздоровели 312 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего же в столице вылечились 3047 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РБК 04:08
Кино
Десятилетняя российская актриса Марта Тимофеева попала в Голливуд
ФАН вчера в 10:53
Общество
СМИ назвали срок снятия карантина в России
Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер вчера в 04:04
Здоровье
В ГКБ Буянова рассказали об алгоритме приема пациентов
Прием пациентов в ГКБ Буянова осуществляется по четкому алгоритму, в приемном отделении обязательно проверяют температуру и насыщение крови кислородом, рассказал в интервью РИА Новости главврач больницы Александр Саликов.
РИА Новости 05:00
Общество
В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 41 и достигло 366 человек.
ТАСС вчера в 14:28
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
От коронавируса скончался депутат Городского Собрания Сочи
Константин Гергишан был депутатом Городского Собрания Сочи четвертого и пятого созывов от третьего округа Адлерского района.
Вести Сочи 04:12
Экономика
Названа средняя зарплата в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе составила 88,9 тысячи рублей, что на 12,1 процента больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года.
Российская газета 04:21
Здоровье
Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской поразила подписчиков небритыми подмышками
Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, поразила своим подписчиков новый провокационным фото.
GreatLove вчера в 16:49
Недвижимость
В России утверждена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Документ опубликован на сайте правительства.
Русская Планета 23 апреля в 16:52
Шоу-бизнес
Джиган после лечения в клинике посвятил песню Самойловой
Супруга скандального рэпера Джигана Оксана Самойлова пожаловалась в Instagram, что уже устала от самоизоляции и мечтает о прежней жизни.
ФАН 03:43
Авто
УАЗ запатентовал новые детали для «Русского Прадо» от УАЗ
Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции.
Автоновости дня вчера в 13:03
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом российский врач
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий умер после заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:40
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 23 апреля в 09:20
Шоу-бизнес
Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио»
Радиостанция пока не прокомментировала кончину главреда. Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора.
Известия 04:22
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Вести.Ru вчера в 06:58
Игры
Вышло очередное обновление для Call of Duty: Modern Warfare
В Сети появилось очередное обновление Call of Duty: Modern Warfare.
Дни24 вчера в 09:45
Происшествия
Теплоход в Татарстане сел на мель
TatCenter 03:59
Экономика
Исаев считает «расшатыванием ситуации» призывы потратить весь ФНБ из-за пандемии
По словам депутата, некоторые политические силы используют естественное недовольство граждан, которые вынуждены находиться на самоизоляции и у которых падают доходы, для "борьбы против нашей страны".
ТАСС вчера в 09:42
Общество
Лукашенко подписал указ об учебном дне в школах 1 мая
Стало известно, в частности, что президентом страны в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года принято решение о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования с субботы, 2 мая, на пятницу, 1 мая.
Российская газета вчера в 09:33
Политика
Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
Происшествия
Момент жесткой посадки Ми-26 на Ямале попал на видео
Момент жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале попал на видео, кадры опубликовали пользователи соцсетей.
Известия 04:57
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости 23 апреля в 09:19