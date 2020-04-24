с чего всё началось

Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.

Хоккей Что делает Гретцки в сборной столетия ИИХФ? Он ведь проиграл все турниры Многие жаждали расплаты за поражения от нашей сборной на разных турнирах, в особенности на Кубке вызова-79 и уже упомянутом Кубке Канады-81.

Общество Коронавирусом в Татарстане болеет 491 человек Если неделю назад в республике было зарегистрировано 160 случаев, то на сегодня общее количество заболевших составляет уже 491 человек. 4

Общество В Москве еще 312 человек вылечились от коронавируса За прошедшие сутки в Москве выздоровели 312 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего же в столице вылечились 3047 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 14

Здоровье В ГКБ Буянова рассказали об алгоритме приема пациентов Прием пациентов в ГКБ Буянова осуществляется по четкому алгоритму, в приемном отделении обязательно проверяют температуру и насыщение крови кислородом, рассказал в интервью РИА Новости главврач больницы Александр Саликов. 1

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 829

Общество От коронавируса скончался депутат Городского Собрания Сочи Константин Гергишан был депутатом Городского Собрания Сочи четвертого и пятого созывов от третьего округа Адлерского района.

Экономика Названа средняя зарплата в Москве на начало года Средняя зарплата в Москве в январе составила 88,9 тысячи рублей, что на 12,1 процента больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года. 1K

Здоровье Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%. 425

Шоу-бизнес Джиган после лечения в клинике посвятил песню Самойловой Супруга скандального рэпера Джигана Оксана Самойлова пожаловалась в Instagram, что уже устала от самоизоляции и мечтает о прежней жизни. 5

Авто УАЗ запатентовал новые детали для «Русского Прадо» от УАЗ Глубоко модернизированный УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», получит развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства, которая также будет выполнять шумоизолирующие функции. 9

Шоу-бизнес Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио» Радиостанция пока не прокомментировала кончину главреда. Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора.

Общество Лукашенко подписал указ об учебном дне в школах 1 мая Стало известно, в частности, что президентом страны в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года принято решение о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования с субботы, 2 мая, на пятницу, 1 мая.

Политика Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики. 35

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 134