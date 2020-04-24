с чего всё началось

Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.

Гаджеты CNews сравнил новый процессор «Байкал» с процессорами Intel Созданный на архитектуре ARM процессор Baikal-M сравнивали в процессорами Atom E3940 и Core i3 7300T от компании Intel.

Авто Skoda запатентовала имя для нового компактного кроссовера В основу Skoda Kliq наверняка ляжет модульная платформа MQB, а, точнее, ее бюджетная модификация с приставкой A0, на которой также построят новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus. 8

Происшествия Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе, на вертолетной площадке месторождения "Русское". 24

Общество Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио» Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора. В 2016 году она стала главным редактором «Русского радио».

Здоровье Около 90 медработников больницы в Симферополе оказались на обсервации Симферопольская клиническая больница переведена в режим обсерватора из-за выявленных заболеваний новой коронавирусной инфекцией у врачей медучреждения, в больнице находятся 29 пациентов и 87 медработников, сообщили власти республики.

Общество Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам. 1,6K

Экономика В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. 14

Музыка The Rolling Stones выпустили клип на песню о «городе-призраке» The Rolling Stones выпустили новый трек и клип на песню об опустевшем городе под названием Living In A Ghost Town. 17

Политика Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики. 35

Энергетика США начали проверку падения цен на нефть WTI до отрицательных значений Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала проверку падения цен на американскую нефть WTI до отрицательных значений, которое случилось 20 апреля, сообщил Reuters комиссар регулятора Дэн Берковиц.

Общество Чехия открыла границы для выезда за рубеж Напомним, что власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом. 317

Путешествия Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов после пандемии Власти Сицилии заявили, что после пандемии коронавируса оплатят туристам 50% стоимости авиабилетов на остров.

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 560

Авто Volvo расширила базовую комплектацию Volvo XC90 Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, с 1 мая российские дилеры компании начнут принимать заказы на внедорожник Volvo XC90 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации Momentum, которая имеет расширенный пакет опций. 12

Армия и оружие Рябков: в России встревожены угрозами США в адрес Ирана Москва встревожена риторикой Вашингтона в адрес Тегерана в связи с возможностью обстрела иранских катеров в Персидском заливе, призывает стороны к сдержанности, заявил в субботу РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.