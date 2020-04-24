с чего всё началось

Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 993

Политика В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино «Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе. 4

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,1K

Общество Мантуров раскрыл возможные сроки выпуска вакцины от коронавируса Москва, 24 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Выпуск вакцины от коронавируса планируется начать до конца 2020 года.

Футбол Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей за попытку ударить арбитра Контрольно-дисциплинарный комитет решил дисквалифицировать Хачериди на 5 матчей и оштрафовать на 1350 белорусских рублей.

Происшествия В Ярославской области обрушился мост В торжественном открытии моста в 2015 году приняли участие тогдашний губернатор Ярославской области Сергей Ястребов и депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова. 55

Происшествия Экс-депутат Госдумы Волчек арестован Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. 61

Общество Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим. 188

Политика Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. 127

Общество Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК. 1,7K

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила в Instagram пост, в котором обратилась к подписчикам. 1

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 217

Футбол ФИФА выделит национальным федерациям 150 млн долларов Международная федерация футбола направит 150 миллионов долларов ассоциациям, которые понесли финансовые потери из-за приостановления национальных чемпионатов, пишет «Интерфакс».

Политика В Хакасии депутаты сорвали сессию Верховного совета В Хакасии депутаты сорвали сессию Верховного совета, на которой должен был случаться отчёт главы республики Валентина Коновалова. 236

Общество Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских Роспотребнадзор подготовил рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, сообщил представитель службы.

Киберспорт Команда Соннейко выиграла свой дебютный матч за Ninjas in Pyjamas Pushka League пройдет с 23 апреля по 12 мая в онлайне. На турнире 14 команд разыграют между собой 250 тысяч долларов.

Политика В Коми вновь сменился глава министерства здравоохранения Новым исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Коми назначен Борис Александров, соответствующее распоряжение временно исполняющего обязанности главы региона Владимира Уйбы опубликовано на официальном портале республики. 5