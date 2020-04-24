Экономика
ВедомостиЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября.
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с чего всё началось
Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.Российская газета03:27
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Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Политика
В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино
«Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе.
Известия 11:15
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
Верховный суд объяснил, как штрафовать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России объяснил, как наказывать граждан и организации за нарушение режима самоизоляции.
Properm.ru 22 апреля в 04:23
Политика
В главном храме Минобороны появится мозаика с Путиным, Шойгу и Сталиным
На стенах главного храма Вооруженных сил России появятся мозаики с изображением президента Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и советского лидера Иосифа Сталина.
Lenta.ru 11:23
Общество
Мантуров раскрыл возможные сроки выпуска вакцины от коронавируса
Москва, 24 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Выпуск вакцины от коронавируса планируется начать до конца 2020 года.
REGNUM 11:31
Здоровье
В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса
Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после окончания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
Эхо Москвы в Челябинске 00:33
Футбол
Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей за попытку ударить арбитра
Контрольно-дисциплинарный комитет решил дисквалифицировать Хачериди на 5 матчей и оштрафовать на 1350 белорусских рублей.
Матч ТВ 10:33
Происшествия
В Ярославской области обрушился мост
В торжественном открытии моста в 2015 году приняли участие тогдашний губернатор Ярославской области Сергей Ястребов и депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова.
ЯрNews 22 апреля в 07:45
Происшествия
Экс-депутат Госдумы Волчек арестован
Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
Энергетика
Газпром ожидает существенного снижения в США добычи сланцевого газа
"Газпром" прогнозирует в ближайшее время существенного снижения в США добычи сланцевого газа.
МонаВиста 09:26
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Общество
Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим.
Политсовет 04:52
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
Происшествия
В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»
В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru вчера в 10:08
Общество
Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа
Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила в Instagram пост, в котором обратилась к подписчикам.
РИА Новости 10:03
Кино
«Россия 1» покажет драматический сериал о контрразведчиках
Телеканал «Россия 1» покажет новый драматический сериал под названием «Черное море». Показ картины приурочен к празднованию 75-летия Победы.
Inc-news.ru 21 апреля в 15:22
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Здоровье
Алиханов сообщил о 3 очагах коронавируса в больницах Калининграда
В 9 медицинских учреждениях Калининграда выявлены заражённые коронавирусом врачи и медсёстры.
Русский Запад 06:54
Футбол
ФИФА выделит национальным федерациям 150 млн долларов
Международная федерация футбола направит 150 миллионов долларов ассоциациям, которые понесли финансовые потери из-за приостановления национальных чемпионатов, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 10:12
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию Верховного совета
В Хакасии депутаты сорвали сессию Верховного совета, на которой должен был случаться отчёт главы республики Валентина Коновалова.
Piter.tv 04:00
Общество
Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, сообщил представитель службы.
Ведомости 09:46
Киберспорт
Команда Соннейко выиграла свой дебютный матч за Ninjas in Pyjamas
Pushka League пройдет с 23 апреля по 12 мая в онлайне. На турнире 14 команд разыграют между собой 250 тысяч долларов.
Cyber.sports.ru вчера в 15:19
Футбол
Производитель конопли может купить права на название «Камп Ноу»
Производитель конопли готов купить права на название стадиона «Барселоны» «Камп Ноу», утверждает The Sun.
ProstoProSport 08:45
Политика
В Коми вновь сменился глава министерства здравоохранения
Новым исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Коми назначен Борис Александров, соответствующее распоряжение временно исполняющего обязанности главы региона Владимира Уйбы опубликовано на официальном портале республики.
Газета.Ru 11:44
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом заболели еще 72 человека
Общее число заболевших составляет уже 82 человека.
Губерния (г. Челябинск) 04:05
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36