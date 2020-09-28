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ЦБ продлил срок перевода всех пенсионеров на карты «Мир» до конца года

Mossovetinfo.ru - Банк России продлил до конца текущего года перевод всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир», сообщила в эфире телеканала «Россия 1» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Пенсионеров и получателей социальных пособий постепенно переводят на карты "Мир". Изначально это планировали сделать до 1 июля, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок перехода был продлен до 1 октября. А сегодня в интервью нашей программе в Центробанке заявили, что срок еще раз продлевается.
Вести.Ru28 сентября в 13:32
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Известия

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Известиявчера в 18:57
РИА Новости

ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты «Мир»

РИА Новости28 сентября в 15:41
Вести.Ru

Переход на карты «Мир» откладывается до конца года

Вести.Ru28 сентября в 13:32
Российская газета

Пенсии приходят с «Миром»

Российская газета28 сентября в 14:24
ТАСС

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

ТАСС28 сентября в 14:12
ПРАЙМ

Перевод пенсий на карту «Мир» продлен до конца текущего года

ПРАЙМ28 сентября в 13:33
Интерфакс

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир»

Интерфакс28 сентября в 14:30

Счетная палата выяснила, что в РФ перерабатывается только 7% отходов

Аудиторы Счетной палаты РФ выяснили, что на переработку в стране попадает не более 7% мусора, а 90% направляются на полигоны и свалки, следует из результатов проверки реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Газета.Ru17:09
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Мокрый снег прогнозируют синоптики в Республике Алтай

После погоды преимущественно без осадков в середине недели усилится влияние ложбины с севера, поэтому в отдельных районах Республики Алтай ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Новости Горного Алтаявчера в 11:25

В Иркутской области масочный режим продлили «до исключения угрозы»

«Согласно требованиям Роспотребнадзора в Иркутской области продлён масочный режим до исключения угрозы жизни и здоровью граждан, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы.
REGNUMвчера в 02:32
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Байден опередил Трампа в опросах перед первыми дебатами кандидатов

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РБК17:00

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Авторитетный российский политик, сенатор Алексей Пушков посоветовал властям Армении в нынешней сложнейшей ситуации делать выводы, а не продолжать заниматься самообманом.
Территория новостейвчера в 13:29
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